Los de Abascal ofrecen un interés ligeramente superior al que prometen los socialistas en sus microcréditos electorales

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PSOE y Vox han lanzado una campaña de microcréditos para financiar sus campañas electorales del 29N. Ambas formaciones llaman a sus afiliados y simpatizantes a ayudar al partido. Los de Pedro Sánchez lo hacen para "construir un país de derechos y oportunidades", mientras que los Santiago Abascal lo hacen con el objetivo de "echar a Sánchez".

Los socialistas han publicado una página web con un simulador en el que los interesados pueden ver la cantidad final que recibirían por prestar dinero al partido y les recuerdan que no se trata de una donación.

No es la primera vez que el PSOE acude a esta estrategia para financiar sus campañas electorales. Los socialistas recaudaron más de tres millones de euros en 12 días en las pasadas elecciones europeas de 2024 a través de microcréditos al 3,5 por ciento.

En esta ocasión, resaltan, el interés sube hasta el 3,75 % y como máximo se pueden prestar 10.000 euros. La cantidad prestada y los intereses serán devueltos cuando el PSOE reciba la subvención electoral que le corresponda.

Vox ofrece más interés que el PSOE

Por su parte, Vox ha reactivado sus microcréditos para financiar la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre y ofrece al prestamista un interés fijo anual del 4,25 %. "Invierte dinero para echar a Sánchez", es el lema de su iniciativa, que arrancó el 2 de noviembre y que le ha permitido recaudar hasta ahora 700.000 euros, según asegura el partido.

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El funcionamiento de estos microcréditos, que empezó a usar Podemos en sus orígenes para eludir los créditos de la banca, consiste en invitar a los simpatizantes a entregar un dinero al partido, pero no como una donación a fondo perdido, sino como un crédito que, tras las elecciones, se devuelve a un interés determinado.

"Tú inviertes, juntos afrontamos esta campaña crucial para España y tras el 29N te lo devolvemos", resume VOX, que ofrece un interés fijo anual de 4,25 % en una operación que puede realizarse desde su web microcreditos.voxespana.es.

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El Tribunal de Cuentas lleva años denunciando que existe una laguna legal con los microcréditos que usan los partidos para financiarse, y exige medidas como identificar a los donantes por un procedimiento de verificación clara, obligar a los aportantes a declarar que no se hallan inmersos en prohibiciones para poder realizar donaciones a partidos, fijar una cuantía máxima de inversión que no exceda el tope para donaciones privadas, establecer el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución, y como prohibir que participen personas jurídicas, a las que no se permite hacer donaciones.