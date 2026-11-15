Abascal ha hecho esta advertencia a Sánchez en el Auditorio de Cornellà de Llobregat

Pedro Sánchez reivindica la bandera española en un multitudinario mitin del PSOE en Alcorcón

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, de que el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre "se aceptará si no hay trampas".

Abascal ha hecho esta advertencia a Sánchez en el Auditorio de Cornellà de Llobregat (Barcelona), al que no han podido acceder decenas de personas por falta de aforo y a las que se ha dirigido minutos antes mientras se oían de fondo gritos de "fuera fascistas de nuestro barrios" en boca de medio centenar de manifestantes.

Pedro Sánchez "no merece" la bandera de España

El candidato de Vox ha aludido al mitin de ayer del PSOE que, según ha dicho, parecía uno de su partido por la cantidad de banderas de España que había, y ha coincidido con Sánchez en que es la bandera de todos, también la del presidente del Gobierno.

"Pero Pedro no la merece, hoy solo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la de Bildu y la estelada", ha recalcado, porque son "las de aquellos a los que sirve": "La de los golpistas que le han dado la investidura, la de los terroristas y criminales que le han puesto ahí y la de la nación extranjera a la que sirve".