Los administradores guardaban contactos con denominaciones que sugieren que los usuarios pertenecen a los Cuerpos de Seguridad marroquíes

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Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía ha señalado la existencia de posibles "conexiones" a través de "perfiles de enlace" entre dinamizadores de la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado julio y agentes del país vecino. En el documento elaborado se indica que "se ha detectado un patrón que se repite, identificando vínculos a través de perfiles de enlace, entre determinados números monitorizados y miembros de los Cuerpos de Seguridad y Servicios de Inteligencia marroquíes".

La Policía ha explicado que las conexiones entre los perfiles identificados "se han localizado al detectar que contactos directos de administradores y dinamizadores almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia". Además, han indicado que "la localización de estos contactos se realiza principalmente a partir de los nombres o alias con los que determinadas personas aparecen guardadas en agendas de terceros".

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Halladas casi 100 conexiones

En este sentido, el CENIF ha concluido que "esos contactos directos de los administradores y dinamizadores podrían actuar como perfiles de enlace o incluso como personas interpuestas con integrantes de la estructura de seguridad e inteligencia de Marruecos". La existencia de estos contactos podría haber posibilitado un "canal de comunicación que supone un refuerzo del grado de anonimato que, en un escalón más oculto, operaría 'detrás' de la estructura digital visible".

En concreto, "se han examinado los contactos de los usuarios catalogados como administradores y dinamizadores" de los grupos de WhatsApp recogidos en informes anteriores, lo que "ha permitido localizar 97 conexiones con números de teléfono que pudieran pertenecer" a estos agentes marroquíes. Posteriormente, "los datos obtenidos se han contrastado en fuentes abiertas, incluyendo la base de datos del grupo 'hacktivista' Jabaroot" para proceder a la identificación de los usuarios de los números de teléfono detectados y así confirmar si pertenecen a los Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos.

"Fruto de estas comprobaciones, en 49 ocasiones se ha obtenido información sobre la posible identidad personal de miembros de las estructuras de seguridad e inteligencia de Marruecos" ha indicado la Policía en el documento.