El informe recoge una conversación entre un agente del Cuerpo y un miembro del Centro Nacional de Inteligencia

Las discrepancias entre el CNI y la Guardia Civil sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta y la implicación de Marruecos

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La Guardia Civil considera que "no se puede concluir" que las autoridades marroquíes actuasen "con una dejación de funciones evidente" el día previo a la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales del pasado julio, si bien el día de la incursión sí la percibieron: "Ahora sí que les están dejando pasar".

Así se desprende de un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva, María Tardón, y al que ha tenido acceso Europa Press.

Lo hace en el mismo informe en el que asegura que la información compartida por el CNI "no se puede considerar en modo alguno que constituyera un aviso o alerta temprana que anticipara la naturaleza y dimensión de la entrada".

El informe recoge una conversación entre un agente del Cuerpo y un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ambos se pusieron en contacto por primera vez el 29 de julio, cuando el agente de la inteligencia indicó que tenían información "de un intento de entrada a nado y salto a la valla" el "día de la Fiesta del Trono", así como "varios grupos en Fb --Facebook-- y WhatsApp incentivando estas entradas".

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"Hay cierta sensación de desbordamiento todo muy preliminar "; señalan

Al día siguiente, cuando ya había comenzado la entrada masiva, el guardia civil reportó que "la situación en Ceuta sigue descontrolada" y "sin posibilidad de mejora" por la "saturación de los medios", la cual "solo podría mejorar algo", continúa, "con refuerzo muy importante de medios acuáticos por parte de Marruecos".

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El agente del CNI preguntó si "los marroquíes están colaborando", a lo que el guardia civil remarcó que su "colaboración con ellos es limitada al no haber rechazos" e incidió en que desconocía si lo estaban haciendo "con intención o no".

Pocas horas después de esta conversación, a mediodía, "estaban accediendo masivamente miles de personas a través del espigón de El Tarajal", momento en el que el agente del Instituto Armado volvió a contactar con el CNI señalando que "ahora sí que los están dejando pasar", respondiendo el agente de inteligencia: "Lo estamos viendo en directo, entran en avalancha".

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"Si bien no se tiene claro por qué podrían estar dejando pasar, no se encuentra motivo aparente por el momento y hay cierta sensación de desbordamiento todo muy preliminar y no hay datos suficientes por el momento", recoge el informe de una conversación telefónica del agente del Instituto Armado.

"Se pudo generar en confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, según la Guardia Civil

Al hilo, señala que, desde las 8.00 horas del día 29 hasta las 8.00 horas del día 30, de los 1.109 intentos de entrada a nado producidos en Ceuta, Marruecos interceptó a 493, "por lo que no se puede concluir que las autoridades marroquíes hayan actuado con una dejación de funciones evidente".

No obstante, la Guardia Civil asegura que el 30 de julio "se produjo el colapso de los elementos de contención y de respuesta fronterizos" y que ante la entrada masiva "no había una solución policial operativa que la hubiera contrarrestado".

"Debido tanto al extraordinario volumen de personas que intentaban cruzar irregularmente a nado la frontera para acceder al territorio nacional, como al grave riesgo para la integridad física que suponía la forma en que trataban de hacerlo, las capacidades disponibles se dedicaron esencialmente a desarrollar actuaciones orientadas a impedir la pérdida de vidas humanas en el mar o en las inmediaciones del espigón fronterizo", asevera.

La Guardia Civil apunta a que el origen de la entrada masiva "se pudo generar en confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, de una forma súbita en muy poco tiempo, con un parámetro de oportunidad, muy dinamizado en redes sociales, que influyeron decisivamente" en quienes cruzaron.

Estas personas fueron, explica, "un grupo social altamente vulnerable, psicosocialmente descontento y emocionalmente expuesto al cambio, desbordando las previsiones y los recursos disponibles, a uno y otro lado de la frontera".

En la tarde del día 30, el agente del CNI y de la Guardia Civil volvieron a hablar tras una noticia sobre que España y Marruecos habían acordado agilizar la entrega de migrantes.

"Por el momento las sensaciones son que los marroquíes están tirando la toalla. No quieren liarse a palos con los jóvenes en plena Fiesta del Trono. Las imágenes se han viralizado y atraen a miles de candidatos. Hay demasiados jóvenes que están iniciando el camino desde Tetuán a Castillejos y la única forma de controlarlo es control de masas", dijo el agente del Instituto Armado.

Marruecos "podría estar tratando de reunir apoyos entre sus principales aliados"

Al final de ese día, se remite un informe a Estado Mayor en el que "formula distintas hipótesis acerca de la manifiesta incapacidad de las autoridades marroquíes para contener el evento".

En este sentido, la Guardia Civil destaca de una conversación del agente con el CNI que, "si bien el origen de la situación podría estar relacionado con deficiencias en la gestión inicial, existe la posibilidad de que actualmente se esté utilizando la situación para reforzar reivindicaciones políticas".

En concreto, Marruecos "podría estar tratando de reunir apoyos entre sus principales aliados (especialmente ante Israel y Estados Unidos) con el fin de evitar el desgaste de su imagen internacional", explica, para lo cual, "antes que reconocer el error, buscan una justificación en torno a la cuestión territorial y al estatus jurídico de los enclaves españoles".

Pero el agente de la Benemérita destaca que por parte del servicio secreto "se sigue sin conocer si existe una voluntad política detrás de la entrada".

"En el momento actual, se realiza seguimiento de la difusión de diversas publicaciones en redes y otros canales en las que participan individuos que, en principio, no parecen estar directamente vinculados a las autoridades marroquíes", aunque los mensajes "sí recogen narrativas relacionadas con la reivindicación del paso de Ceuta como parte de un proceso de recuperación territorial", agrega.