"Que las mafias aprovecharon precisamente ese bulo y esa desinformación, sin duda", ha subrayado el presidente

Pedro Sánchez asegura que "estaba trabajando" durante sus vacaciones en Canarias en plena crisis de Ceuta: "Tengo derecho a estar con mi familia"

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Uno de los temas por los que ha sido preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco ha sido la gestión de la crisis migratoria de Ceuta este verano. El presidente ha negado que las mafias fueran las responsables de la entrada masiva.

"Yo no he dicho que fueran, dije que podrían ser. Que las mafias aprovecharon precisamente ese bulo y esa desinformación, sin duda. Lo explicamos en las primeras horas de esa crisis. Llevábamos trabajando desde el 8 de junio con las autoridades marroquíes para poner esa frontera física y habíamos hecho un contrato público para encargar esas boyas que pudieran servir de frontera marítima", ha dicho el presidente en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado.

Dicha sentencia señalaba que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza". "Con esta sentencia del Tribunal Supremo actuamos desde el primer día. Desincentivar hubiera sido que e esa cooperación Marruecos hubiera estado a la altura en el momento en el que estábamos, en una fiesta muy especial para el régimen marroquí", indica Sánchez.

"El Gobierno llevaba días trabajando con Marruecos para proteger la frontera"

Marruecos achacó la entrada masiva a las mafias

Cuatro días después de que estallara la crisis migratoria en Ceuta, Marruecos achacó el problema a las mafias y a la desinformación. Desentiéndase de toda responsabilidad pese a las imágenes que mostraban la pasividad de su policía fronteriza, el Gobierno marroquí, que en el pasado ha utilizado el flujo de migrantes en su frontera como presión política para España en un territorio cuya soberanía cuestiona, evita la autocrítica. No obstante, subraya que "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales", indicó el Ministerio de Interior marroquí.