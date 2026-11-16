Las discrepancias entre el CNI y la Guardia Civil sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta

La Guardia Civil considera que la información que le trasladó el Centro Nacional de Inteligencia era "parcial" e "insuficiente"

La Guardia Civil deja claro que su Jefatura de Información no recibió "ninguna comunicación" que pueda considerarse una "alerta"

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La Guardia Civil considera que la información que le trasladó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era "parcial" e "insuficiente" para "dimensionar la amenaza" y que, "en modo alguno", puede considerarse que fuera un "aviso o alerta temprana" de la entrada masiva de finales de julio en Ceuta.

En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el instituto armado concluye que las comunicaciones intercambiadas con los servicios de inteligencia no anticiparon "el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".

La Guardia Civil no recibió "ninguna comunicación" de alerta

La Guardia Civil deja claro que su Jefatura de Información no recibió "ninguna comunicación" que pueda considerarse una "alerta" en los días previos a la entrada, ni tiene constancia de que otras unidades lo recibieran, pero sí que valora las comunicaciones -llamadas y mensajes de WhatsApp- que se cruzó un miembro del CNI y un agente de la UCE3 del instituto armado entre el 29 de julio y el 7 de agosto.

Fue un "intercambio habitual entre analistas de información", según el informe, que considera que si el CNI hubiese previsto "un evento de la entidad en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, como el que después se produjo", el nivel de interlocución hubiese sido otro, "muy superior, incluso del máximo nivel político, porque en dicho nivel se adoptan las medidas necesarias (por ejemplo, en el ámbito diplomático) para su gestión".

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No se pudo anticipar el "colapso en frontera"

"Ninguna entidad u organismo trasladó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil elementos ni información suficiente que permitiera anticipar un colapso de la frontera de la dimensión sin precedentes que tuvo lugar", señala el informe.

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Considera la Guardia Civil, de este modo, que "la posibilidad de ocurrencia de un evento masivo como el acontecido, no fue considerada en los momentos previos" en las comunicaciones intercambiadas con los servicios de inteligencia y que "la comunicación recibida (por el CNI) no reunió los elementos propios de una situación extraordinaria", que hubiese implicado, por ejemplo, el empleo de reporte o nota oficial.

El informe señala que el CNI no aludió "a elementos de criticidad ni de dimensión desproporcionada" y que las comunicaciones intercambiadas no identificaban los grupos concretos de Facebook y WhatsApp presuntamente implicados, ni se aportaron los mensajes o contenidos que respaldaban la información, de manera que "no se pudo determinar su origen, difusión, grado de adhesión, evolución y credibilidad".

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Según explica, "la existencia de convocatorias en redes sociales incentivando un evento migratorio" no implica "una prospectiva fiable sobre la materialización de dicho evento".