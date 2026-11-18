Carlos Franganillo entrevistará a las 21:00h a la eurodiputada y líder de Podemos

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Carlos Franganillo recibirá a las 21.00 horas en Informativos Telecinco a Irene Montero. El periodista entrevistará a la candidata de Podemos, en un formato similar al de Pedro Sánchez, buscando respuestas concisas. Esta no será la última y habrá más encuentros con otros candidatos.

Irene Montero se suma a la ronda de entrevistas electorales programadas por los Informativos Telecinco. El presentador preguntará a la eurodiputada y candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La presencia de Montero confirma la continuidad de esta serie de encuentros con los principales representantes políticos ante los próximos comicios.

Este nuevo encuentro se realizará dos días después del que mantuvo con Pedro Sánchez y que generó gran interés por el tono que alcanzó la conversación. La entrevista se realizará este miércoles 18 de noviembre en los Informativos Telecinco a las 21:00h, el informativo que conduce Carlos Franganillo en el horario estelar de la cadena.

Irene Montero se juega su supervivencia en el Congreso después de que Podemos optará ir por libre a estas elecciones desvinculándose de Frente Amplio. Actualmente, la formación que lidera la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, cuenta con cuatro diputados en el grupo mixto, pero la encuesta del CIS, publicada al inicio de la campaña electoral, auguró que los morados corren el riesgo de desparecer tras el 29N.