La que fuera ministra de Igualdad presenta su candidatura a la presidencia del Gobierno al frente de Podemos para las próximas elecciones, fechadas a este 29 de noviembre

De su etapa universitaria a su carrera política: los estudios de Irene Montero y cuánto cobra actualmente

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Irene Montero afronta una etapa clave en su carrera política. La que fuera ministra de Igualdad presenta su candidatura a la presidencia del Gobierno al frente de Podemos.

Ahora, con la mirada puesta en la próxima cita electoral, fechada para este 29 de noviembre, y centrada en el futuro de la formación morada, su vida personal vuelve a cobrar protagonismo.

Ligada a Pablo Iglesias, con quien ha formado una familia y compartido gran parte de su recorrido político, no suele hablar de su vida privada, pero esta siempre ha estado en el foco de la actualidad.

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Su historia familiar

Montero creció en el barrio madrileño de Moratalaz. Sus padres, Clemente Montero y Adoración Gil, solo tuvieron a una hija, Irene. Ambos ejercieron una influencia clave en su educación y en la manera en la que, con el paso de los años, ha explicado su compromiso político y social.

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Su progenitor trabajó durante gran parte de su vida como mozo de mudanzas. Había nacido en Ávila y, según las informaciones publicadas sobre su trayectoria, llegó a comenzar la carrera de Medicina, aunque finalmente su vida profesional tomó otro rumbo. Mientras tanto, su progenitora se dedicó a la educación infantil.

Ambos apostaron por una educación vinculada a valores progresistas y eligieron para su hija el colegio Siglo XXI, un centro concertado laico situado en Moratalaz.

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"Mi padre tuvo sus experiencias políticas, iba a manifestaciones, tenía sus inquietudes; tenía como un sentimiento de izquierdas, mucha conciencia de la necesidad del esfuerzo. Tuvo que ponerse a trabajar muy pronto, no sé si era de izquierdas, pero tenía la conciencia muy claro de quién tenía que trabajar desde muy joven", aseveró Irene Montero en 'Chester'.

Los veranos de su infancia y adolescencia los pasó en el pueblo de sus padres, Tormellas. Años después, para cursar bachillerato, cambió de centro y se matriculó en el colegio Montserrat (FUHEM), situado en el barrio de La Estrella, donde comenzó sus pasos en la política como militante en las Juventudes Comunistas.

La líder morada perdió a su padre muy pronto. Falleció en junio de 2018, a los 60 años, a consecuencia de un cáncer de pulmón, apenas unas semanas antes del nacimiento de sus nietos, Leo y Manuel. Sabía que iba a convertirse en abuelo de mellizos, pero murió sin llegar a conocerlos.

Ese mismo año, Irene Montero publicó varias instantáneas en su perfil de Instagram junto a su padre como homenaje.

En cuanto a su madre, se jubiló en 2023, y desde entonces ha permanecido alejada del foco mediático.

Su relación con Pablo Iglesias

La vida de Irene Montero no puede separarse de la de Pablo Iglesias, fundador de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno.

Ambos se conocieron en el entorno de la militancia política y terminaron convirtiéndose en una de las parejas más conocidas de la política española.

Su historia comenzó antes de que su relación sentimental se hiciera pública. Ambos compartían amistades y espacios de militancia, aunque al principio apenas tenían trato. De hecho, Irene ha contado que su primera impresión de Iglesias no fue buena.

"Yo conocí a Pablo porque teníamos amigos comunes debido a la militancia, habíamos coincidido en algún acto, pero nunca habíamos hablado. De hecho, no me caía especialmente bien", confesó hace años al 'Huffington Post'.

Poco a poco, la relación entre ambos cambió. Primero fueron compañeros y amigos y, después, comenzaron una relación sentimental que se sitúa en 2015.

"Estábamos todo el día juntos, pero no solo Pablo y yo, sino todos. Era un momento en el que todo el rato había que hacer cosas, estaba todo por hacer. Trabajábamos muchas horas juntos y nos fuimos conociendo. Mucho tiempo fuimos amigos y compañeros antes de liarnos", añadió la política.

Su noviazgo también estuvo muy relacionado con su trabajo en Podemos, donde Montero fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las personas de máxima confianza del entonces líder de la formación.

Durante los primeros meses intentaron mantener su relación alejada de la atención mediática. Sin embargo, en febrero de 2017 se difundieron imágenes de ambos besándose después de una reunión del partido. A partir de entonces, su relación pasó a ser objeto de un seguimiento constante.

Así, su vida sentimental, sus decisiones económicas y familiares e incluso su domicilio se convirtieron en asuntos recurrentes de la actualidad política.

Uno de los episodios más comentados llegó en 2018, cuando anunciaron la compra de una vivienda en Galapagar, en la Comunidad de Madrid. La casa, adquirida mediante una hipoteca conjunta de 540.000 euros a 30 años, fue objeto de una gran polémica política y mediática. Ambos explicaron públicamente cómo habían financiado la operación y defendieron que se trataba de una decisión familiar.

Desde entonces, Galapagar ha sido el lugar asociado a su vida privada y a la crianza de sus tres hijos.

Leo, Manuel y Aitana, sus tres hijos

La maternidad ocupa un lugar fundamental en la vida personal de Irene Montero. La dirigente de Podemos y Pablo Iglesias tienen tres hijos en común: los mellizos Leo y Manuel y su hermana pequeña, Aitana.

Los dos primeros nacieron el 3 de julio de 2018, de forma prematura y con 26 semanas de gestación, casi tres meses antes de lo previsto. Tres meses después de nacer, los mellizos recibieron en el mes de octubre de ese mismo año el alta hospitalaria.

Aquel nacimiento estuvo marcado también por la reciente muerte del padre de Irene. Clemente Montero había fallecido apenas 20 días antes, por lo que no pudo conocer a sus nietos, aunque sí supo durante su enfermedad que su hija esperaba dos niños.

La familia volvió a crecer poco más de un año después. El 4 de agosto de 2019 nació Aitana, la tercera hija de la pareja. Su llegada supuso una nueva etapa para ambos, que tuvieron que compaginar la crianza de tres niños pequeños con sus respectivas responsabilidades políticas.

Durante aquellos años, Irene Montero ocupaba el cargo de portavoz parlamentaria de Unidas Podemos y después se convirtió en ministra de Igualdad, mientras Iglesias ejercía como vicepresidente del Gobierno.

Pese a su notoriedad, los dos han procurado proteger la intimidad de sus hijos. No suelen mostrar sus rostros ni compartir demasiados detalles sobre su día a día, aunque ocasionalmente han publicado imágenes familiares o han hablado de cómo viven la maternidad y la paternidad.

Se sabe que no hay tablets ni móviles a su alrededor y que los menores suelen pintar y dibujar en folios para estimular la creatividad, pasear en bicicleta, leer cuentos o jugar con un teatrillo de guiñol.

Sus aficiones más allá de la política

Una de las aficiones más curiosas de Irene Montero es su interés por el tarot y la astrología. La política reconoció que le encanta este mundo y que suele seguir diferentes cuentas dedicadas a estas cuestiones.

"Me vuelve loca. Soy Acuario y leo a diario el horóscopo con las amigas. Me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae", explicó al 'Huffington Post'. Entre sus referencias mencionó a Esperanza Gracia y al Horóscopo Negro.

También se definió como persona bastante aplicada en los estudios, aunque con una faceta muy diferente cuando terminaba sus obligaciones. "Yo era bastante fiestera. Siempre he sido muy doña perfecta en cuanto a los estudios: me gustaba sacar buenas notas y no faltar a las tareas", confesó. Y añadió: "Pero una vez que tenía cumplida esa responsabilidad, a disfrutar".

La lectura es otra de sus aficiones. Según contó en una entrevista con la Cadena SER, disfruta de las novelas y de los ensayos feministas. Además, prefiere los libros en papel a los dispositivos electrónicos.

La música también forma parte de sus gustos personales. Entre los artistas que escucha figura Fermín Muguruza, aunque en su lista de reproducción también hay espacio para canciones mucho más populares, como las de Sonia y Selena, además de música infantil que comparte con sus hijos.