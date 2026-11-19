Claudia Barraso 19 NOV 2026 - 22:55h.

Feijóo ha criticado la subida de impuestos que Pedro Sánchez ha llevado a cabo durante su última legislatura

Sigue el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en directo: arranca el debate entre los candidatos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo han comenzado el cara a cara de este debate que marcará las próximas elecciones generales del 29 de noviembre hablando del tema de la vivienda para seguir con el bloque de economía.

En él, Feijóo ha criticado la gestión del Gobierno por la subida generalizada de precios y carga contra el aumento de precios de la cesta de la compra. "La leche ha subido un 53%, los huevos un 91%, las patatas un 60, las legumbres un 110. Ya no hablo del combustible, del gas y de la luz. ¿Sabe usted que antes en el año 18 con 100 euros se compraba una bolsa de alimentos?".

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Aun así, Pedro Sánchez ha asegurado que la economía de España es estable y se encuentra al alza, comparándola a nivel europeo: "España va a ser de nuevo este año la gran economía europea que más crezca, un 2,6% del Producto Interior Bruto en el año 2026. Y también la gran economía que más empleo cree”. Para ello, ha citado a los “22,6 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social”. “Estamos en 22,6 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Estamos hablando de más de 10 millones de mujeres, lo nunca visto, trabajando y cotizando la Seguridad Social y 3,5 millones de trabajadores autónomos".

Sobre el aumento de impuestos y los casos de corrupción

Ante este aumentado y progreso de la economía, el candidato a las elecciones por el Partido Popular le ha preguntado en mitad del debate a “dónde va el dinero de los españoles” que se recauda con el pago de los impuestos, los cuales asegura el popular que se han incrementado en los últimos años hasta “triturar la clase media”. "Usted ha gastado más que nadie. Ha incrementado la deuda pública más que nadie. Ha tenido más fondos europeos que nadie. Ha recaudado 220.000 millones de euros más en el año 2026 que en el año 2018. Los españoles trabajan 231 días para pagar impuestos. Con usted, 53 días más que en el año 2018".

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Pese a haber reconocido “errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda”, el candidato del PSOE a la reelección ha defendido que hoy España está en una mejor situación que cuando él llego a La Moncloa, pero su rival, Feijóo le ha recordado que “Zapatero fue el último en presumir de economía”, alegando al caso ‘Plus Ultra’ por el que el expresidente del Gobierno se encuentra siendo investigado.

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Una de las promesas que Pedro Sánchez ha hecho durante este bloque de economía es “que por ley el salario mínimo se aumente todos los años para ser el 60% del salario medio en nuestro país” y le ha cuestionado al gallego si él también “se compromete también a ello". Frente a la subida generalizada de precios, el presidente del Gobierno ha defendido que su Gobierno “ha hecho un escudo social para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán en España, de 12.000 millones de euros. Nosotros sí bajamos los impuestos a la clase media trabajadora de nuestro país".