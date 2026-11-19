Así han ido vestidos al cara a cara los candidatos a las elecciones generales de 2026, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo

Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: las líneas rojas que no deben cruzar para "salir con éxito", según una experta

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un debate cara a cara este jueves en el plató ‘A’ de Madrid Content City, de Tres Cantos, en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambos candidatos debatirán sentados en sillas blancas enfrentados y separados por una mesa rectangular de dos metros y medio de largo que hasta el último momento ha estado en el taller para que todo estuviese al detalle durante el esperado momento.

Antes del comienzo del debate, los candidatos para las próximas elecciones han posado en el fotocall antes de dirigirse a sus camerinos, donde se han terminado de preparar. Además, durante el debate se acordó que ninguno de ellos podría hacer uso de los dispositivos electrónicos.

Desde Ferraz, apuntaban a que el presidente del Gobierno estaba “deseando que llegase” el cara a cara porque sentía que “los datos estaban de su lado”. Al debate, ha acudido junto a su jefe de Gabinete en Moncloa, Diego Rubio, con quien ya preparó el debate de 2023, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró y la directora de Comunicaciones del PSOE, Ana Manzano. El jefe de Gabinete ha sido quien ha accedido al plató durante las pausas del debate para asistir a Sánchez.

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La llegada de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha acudido primero al plató de Tres Cantos con un traje azul que ha decidido combinar con una corbata de color verde muy llamativa con lunares blancos. La camisa que llevaba dejado de la chaqueta es de color blanco, liso, sin texturas. Con unos elegantes zapatos negros, el candidato por el Partido Popular de las próximas elecciones ha posado junto a la mediadora María Casado en el photocall y se ha dirigido a su camerino antes del cara a cara.

El líder del Partido Popular ha llegado con gesto tranquilo, sonriente y "muy ilusionado" tal y como confirmaba su propio equipo antes de su llegada al lugar donde se ha celebrado el debate. Susana Camacho, experta en comunicación, ha confirmado para el equipo de 'Noticias Cuatro' que la corbata que ha elegido Feijóo no es algo al azar, sino que "es la que siempre le ha dado suerte".

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La llegada de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha llegado también muy puntual al recinto, concretamente a las 20:45. Al bajar del coche, se ha dejado ver con un traje marrón, algo poco habitual que resaltaba la corbata de color granate con relieve que Pedro Sánchez ha elegido para la ocasión. El traje, lo ha combinado con una camisa blanca y lisa y con unos zapatos de color marrón algo más oscuros que su vestimenta.

El presidente del Gobierno también ha llegado sonriente y ha posado primero a las puertas del recinto con la mediadora María Casado y después en el photocall, también para dirigirse previamente al camerino donde pueda prepararse para el debate. La corbata de Sánchez también fue utilizada por el candidato del Partido Socialista en otras ocasiones como en la recepción con el rey Felipe VI, pero la experta confirma que no es su única corbata de la suerte, sino que también "tiene otra de color azul con lunares rojos que suele utilizar a menudo".