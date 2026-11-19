Claudia Barraso 19 NOV 2026 - 21:55h.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han limitado a realizar el protocolario saludo, sin dedicarse ninguna palabra

Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: las líneas rojas que no deben cruzar para "salir con éxito", según una experta

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El encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no ha pasado desapercibido en el plató donde se lleva a cabo el esperado cara a cara en el que los candidatos a las elecciones generales de 2026 han abordado los temas principales de sus programas electorales.

Desde 2023, los candidatos a las próximas elecciones no se encontraban en esta situación: cara a cara, defendiendo los diferentes puntos de vista de los mismos temas sociales, políticos y económicos. Además del saludo, ambos han posado en el photocall para después dirigirse a sus camerinos y terminar de prepararse antes del arranque del debate.

Tres años y medio después de su último Sánchez y Feijóo, han llegado a esta cita en un clima de máxima distancia política, en la que apenas han tenido comunicación entre ellos. De hecho, en esta legislatura solo han tenido dos reuniones oficiales: una que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2023 para tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otra el 13 de marzo de 2025 para hablar de seguridad y defensa europea.

Así ha sido el esperado saludo de los candidatos

Los dos candidatos han entrado al plató, acompañados de la periodista María Casado, quien ha ejercido de moderadora en el debate. Estaban uno a cada lado de la presentadora y en el momento de posar ante la cámara, se han puesto justo delante de la mesa en la que se sentarán los tres en el cara a cara.

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Sonrientes ante la cámara y muy quietos, los dos candidatos posaban ante la cámara de los medios minutos antes de que se produjese el esperado saludo entre los dos. Aunque el ambiente previo al debate era tenso entre los dos candidatos, han mostrado una sonrisa estrechándose la mano. Feijóo miraba a los ojos al presidente del Gobierno al girarse para saludarle, mientras que Pedro Sánchez prefería apartar la mirada para seguir posando hacia la cámara.

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Un segundo saludo casi exacto

Durante unos segundos han permanecido inmóviles, siguiendo con la mano dada y con María Casado justo en medio mientras miraban a las cámaras, que no paraban de captar cualquier movimiento de los candidatos.

Pedro Sánchez hacia un ligero movimiento subiendo la mano para después apartarla, sin dejar de sonreír. Momentos más tarde, la periodista se retiraba para dejar que los candidatos volviesen a repetir el mismo movimiento, otra vez Feijóo trata de mantener la mirada aunque sin éxito.

Además, no ha habido ninguna palabra previa entre los dos, han mantenido la distancia y se han mantenido fríos, casi robóticos durante los dos saludos, dejando claro la tensión previa al cara a cara que marcará las próximas elecciones.