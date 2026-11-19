Alberto Rosa 19 NOV 2026 - 22:41h.

Los compromisos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en vivienda: "Los verificadores van a tener trabajo"

Sigue el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en directo: arranca el debate entre los candidatos

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Los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado un tenso debate sobre vivienda al inicio del cara a cara de este jueves 19 de noviembre. Ambos líderes han coincidido en que "hay que construir más", pero han mostrado sus claros desacuerdos en esta materia. El presidente del Gobierno ha iniciado el bloque reconociendo que "hay que hacer mucho más". "Los ciudadanos nos están pidiendo que hagamos más y tienen razón. Nuestra propuesta es clara, queremos construir vivienda social”, ha señalado el presidente.

El presidente del Gobierno ha criticado que todos esos avances "los quiere derogar el PP con Vox, y la desregulación va a agravar el problema de la vivienda, debemos construir y rehabilitar un mercado que no funciona", ha continuado. Feijóo, por su parte, ha recriminado a Sánchez que "llevan ocho años en el Gobierno y ¿qué han hecho? Parece que no es responsable de nada, es un irresponsable", ha criticado con dureza el líder del PP.

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"La política de vivienda eficaz no es la que sube el precio. Dijo que iba a ser la legislatura de la vivienda y hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que ha edificado", ha continuado. Sánchez, en cambio, ha respondido a Feijóo apuntando que "las competencias exclusivas de vivienda están en las comunidades". "Hemos transferido dinero a las CCAA, no solo necesitamos construir, también regular", ha remarcado. Sobre el alquiler, Feijóo ha leído una frase literal de Cuerpo para evidenciar que el Gobierno ha cambiado de opinión: "Los costes de los controles de alquileres superan los beneficios".

Sánchez defiende que es la mejor España en décadas"

Feijóo le ha reprochado que "ahora resulta que el problema de la vivienda es ahora culpa de las CCAA". Sánchez ha admitido que su Gobierno no ha logrado resolver el problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles en este momento, y ha tenido que gestionar "tragedias ferroviarias" que han dejado 115 muertos en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) este año 2026.

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No obstante, el jefe del Ejecutivo ha defendido siempre ha gobernado con "un rumbo correcto" y "a favor de la gente de a pie" y considera que a pesar de todas las dificultades "España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía", según ha recalcado.

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Por tanto, aspira a seguir gobernando hasta el año 2030 para poder mejorar la situación del país con más "justicia social", más servicios públicos, prosperidad y "más esperanza", señala, que la que ofrece "la coalición" de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal, ante un posible gobierno de estas dos formaciones.

Los partidos de la derecha, ha reprochado, solo traen "involución, insultos y mentiras", y espera una victoria en las elecciones generales del 29 de noviembre para que "España avance y no avance el pasado".