Así se refirió a él la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el debate a ocho celebrado por las elecciones generales del 29N

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MadridLa portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no dudó en acusar a Gabriel Rufián durante el debate a ocho por las elecciones generales del 2026 de ser "cómplice" del Gobierno y haber apoyado "todas y cada una" de las leyes del PSOE en esta legislatura. En plena discusión, y acallando su réplica, además, sorprendió al apodarle como "el Braveheart de Temu".

Todo se produjo justo después de una intervención del socialista Patxi López, quien le espetaba al de ERC: "¿Qué es lo primero que he dicho? Que hay gente que vive mal y que todavía tenemos mucho por hacer". Y ante ello, Rufián le contestaba: "Pero no es una tormenta; no es un efecto meteorológico. Es porque se ha gobernado mal"; unas palabras que propiciaron que Ester Muñoz entrase en escena interrumpiendo a ambos: "Los cómplices del Gobierno. Ocho años han estado gobernando y me hace gracia escuchar al señor Rufián como si no fuese responsable de todo lo que ha ocurrido".

Esther Muñoz y el momento con Gabriel Rufian al apodarlo "Braveheart de Temu

–"Qué pereza. Qué pereza lo de cómplice", replicó Gabriel Rufián a la portavoz del PP en ese momento, quien no obstante siguió redoblando sus críticas: "Ha apoyado todas y cada una de las leyes del Partido Socialista. Todas y cada una. Me hace gracia porque la gente que nos está viendo están describiendo un país...", trataba de continuar. Sin embargo, en ese instante, era Rufián quien le cortaba a ella: –"Haré todo lo posible, lo digo abiertamente, para que usted no sea ministra. Lo haré".

Fue entonces cuando se produjo uno de los instantes más virales del intercambio: "Cálmate, si ya sé que eres el Braveheart de Temu", le dijo Ester Muñoz, a lo que Rufián inmediatamente contestaba: ¿Perdón?.

Con aparente sorpresa en el momento y esbozando cierta sonrisa mientras miraba extrañado a Patxi López, la portavoz popular continuó su discurso: "Creo que los españoles que nos están viendo no dan crédito porque escuchan al portavoz del Partido Socialista, al Gobierno y a sus cómplices hablar como si viviéramos en Suiza".

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En esta línea, durante el debate a ocho que ha tenido lugar en Televisión Española, Muñoz ha acusado en diversas ocasiones a los socios parlamentarios del Gobierno de haber sido "cómplices" de la políticas que han llevado adelante los socialistas.