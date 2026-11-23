Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en la entrevista en Informativos Telecinco que "valorará el esfuerzo"

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Carlos Franganillo, en directo: "Si VOX sigue siendo la tercera fuerza respetaré el resultado de las urnas"

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La campaña electoral comenzaba con muchas promesas por parte de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Uno de ellos, el Partido Popular, ha especificado que subirá el gasto de defensa, además de bajar los impuestos o subir las pensiones.

La cuestión es cómo lo harán para conseguir que los gastos no superen los ingresos en el país. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a las elecciones ha explicado a qué se refiere su partido cuando hablan de "sacrificios" y ha hablado "de esfuerzos". "¿De verdad hay algún español que no se esfuerce?"

Aunque no ha confirmado que los sacrificios a los que se ha referido su partido sean del tipo económico, ha confirmado que hay que entenderlos "como lo que son, como esfuerzo de la gente. La gente trabaja, la gente estudia, la gente intenta llegar a fin de mes".

Sobre el "esfuerzo" en la educación y el trabajo

Además, se ha mostrado "sorprendido" con que a un Gobierno "le parezca mal que un político diga que vamos a valorar el esfuerzo". De ejemplo sobre el esfuerzo ha querido referirse a la educación: "Claro, y así ocurre que cuando suspendes dos es igual que suspendas cuatro, que vas pasando de curso y cuando te llegan las notas del informe PISA estás por debajo de los países, no de la Unión Europea, sino de la OCDE".

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado desde el plató de Informativos Telecinco durante la entrevista con Carlos Franganillo que si consigue llegar a la presidencia del Gobierno, su partido pedirá "esfuerzos", sobre todo queriendo referirse al ámbito "de la educación". "Creo que suspender y aprobar es exactamente lo contrario. Vamos a devolverle la autoridad al profesor, porque es fundamental y eso es el cimiento", ha aclarado.

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De la misma manera, ha explicado que pretende hacer "que merezca la pena trabajar en nuestro país. Esto es fundamental, porque todavía hay gente que se pregunta si merece o no merece la pena trabajar. Nuestra respuesta tiene que ser claramente que sí".