Su última aparición hasta ahora en una marcha de reivindicación feminista en Madrid fue del 8 de marzo de 2024

De Carmen Romero a Begoña Gómez, el segundo plano de las esposas de los presidentes del Gobierno en España

Compartir







MadridBegoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, volvió a situarse ayer en el foco mediático tras su aparición en una de las dos manifestaciones celebradas en Madrid por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En primera fila junto a la delegación socialista, no dudó en coger de nuevo el micrófono para alzar la voz durante la marcha: “¡Un bote, dos botes, machista el que no bote!, gritó, entre otras proclamas coreadas por miembros de la formación y participantes del acto.

Junto a la a presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen o el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, entre otros, Begoña, que no participaba en una manifestación de reivindicación feminista en Madrid desde el 8 de marzo de 2024, estuvo muy participativa, activa y sonriente durante toda la movilización.

Begoña Gómez, encabezando la marcha del 25N en Madrid

Convocada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, en el lugar se escucharon también proclamas como ‘Esta es la fuerza de las mujeres’ y ‘que viva la lucha de las mujer’, con cánticos a los que la esposa del presidente se sumó, llegando a coger el micrófono para encabezar ese grito de “Un bote, dos botes, machista el que no bote”.

Vestida en sintonía con los colores del PSOE, Begoña discurrió acompañada también por otras representantes de la formación, como la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró o la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Marchando también con la pancarta ‘La fuerza de las mujeres’ en referencia al que también ha sido el eslogan utilizado por los socialistas en la campaña electoral, la movilización recorrió la emblemática Gran Vía hasta la plaza de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llamamiento al voto en el 29N

Entrando en clave electoral, la secretaria de organización, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró, hizo además un llamamiento a las mujeres a "votar en defensa propia" este domingo en las elecciones generales del 29N, apelando al mismo tiempo a los hombres que "creen en la igualdad".

"Quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres de este país de todas las generaciones y quiero decirles que este próximo domingo voten y voten en defensa propia por ellas mismas por sus hijas, por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas, pero también un llamamiento a todos los hombres a los hombres que creen en la igualdad que creen en la causa feminista", ha señalado.