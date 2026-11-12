El PSOE sorprende llevando al escenario a hablar a Begoña Gómez en el inicio de campaña ante el 29N.

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Un nuevo gesto del PSOE, un nuevo gesto de Pedro Sánchez. Contra todo y contra todos, ha hecho subir a su mujer, imputada, Begoña Gómez, al escenario. Allí, ante el atril, la esposa del secretario general del PSOE ha daado las gracias como una "militante más" a la "familia socialista" por darle la mano y el cariño para poder "seguir adelante".

Así, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla con un objetivo ha pedido el voto de las mujeres para evitar que haya retrocesos en materia de igualdad.

En una vuelta a la campaña del amor, la esposa del líder socialista ha explicado que en estos últimos meses ha recibido muchas cartas de mujeres dándole todo su apoyo y de las que ha aprendido mucho. Ha destacado una misiva en la que le decían "siempre con la rosa en el corazón".

Begoña ha dicho al público que "siempre la llevo, la llevo tatuada". El público, entre aplausos se ha lanzado a gritarla "No estás sola. Esta es la fuerza de la empatía", ha agradecido.

Begoña ha dicho hablar como "mujer profesional, como madre y como amiga". Ha lanzado el mensaje de basta ya de ser "señoras de", pese a que ella está imputada precisamente por presuntos delitos de tráfico de influencias. Indiferente a todo ellos ha dicho al público que "somos las autoras de nuestra vida".

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Ante un auditorio de miles de militantes y simpatizantes ha dicho estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "como tienen que actuar", asegurando que no lo van "a permitir"; en una intervención inédita, la primera vez que habla en un mitin del PSOE.

En un discurso centrado en el feminismo, ha dicho a las mujeres socialistas que tomen sus propias decisiones. "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan".

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"Lo que queremos es seguir eligiendo nuestro camino, nuestro tiempo, nuestros sueños sobre nuestro cuerpo sin ser continuamente cuestionadas. Es la libertad que quiero para todas, para mis hijas, para este país, porque la igualdad no consiste solo en avanzar, también en que nadie nos lo pueda impedir", ha subrayado.

En ese sentido, ha asegurado que ahora toca defender la igualdad con los votos al PSOE, "para seguir avanzando, nunca para retroceder".

Sánchez se ha enfundado una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres'. Lo ha hecho el mismo día en el que la Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado que está llevando una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

Ajeno a todo ellos, Sánchez, con camiseta sobre la camisa, ha bailado al subirse al escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Lo ha hecho acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y su fiel vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza María Jesús Montero. De fondo, el tema “Te amaré”. Vuelven el amor y los bailes a la campaña del PSOE.