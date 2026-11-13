Solo Carmen Romero, esposa de Felipe González, y Ana Botella, esposa de José María Aznar, desarrollaron una carrera política independiente de sus maridos

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La intervención de Begoña Gómez en un mitin del PSOE junto a Pedro Sánchez durante la campaña electoral para las elecciones generales del 29N ha puesto en evidencia el papel de las esposas de los presidentes de gobierno en España. En todo este tiempo, no todas han optado por el mismo plano público, combinando perfiles con trayectoria política propia con otros de marcada discreción ajenos a las instituciones.

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De la militancia activa a la gestión institucional

En los casos de Carmen Romero y Ana Botella, su participación en los periodos electorales estuvo vinculada a una carrera política consolidada de forma independiente a la de sus cónyuges

En el caso Carmen Romero, esposa de Felipe González, ella compaginó su presencia habitual junto a su marido en los actos de campaña con su condición de diputada del Partido Socialista por la circunscripción de Cádiz.

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Algo parecido ocurrió con Ana Botella que acompañó de forma activa a José María Aznar en los mítines del PP, mientras desempeñaba responsabilidades como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, cargo que precedió a su posterior etapa como alcaldesa de la capital.

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En el extremo opuesto se sitúan Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero y Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. Ambas mantuvieron un perfil alejado de la actividad política institucional y de los escenarios públicos durante las contiendas electorales.

Una línea similar ha caracterizado a Begoña Gómez respecto a la ausencia de una trayectoria política propiam, aunque marcada por el acoso judicial por su trabajo como responsable de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.