Candela Hornero Madrid, 18 NOV 2026 - 12:01h.

El presidente del Gobierno ha hablado como nunca de sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, y de cómo han vivido la exposición pública de él

Los titulares más emotivos de Pedro Sánchez en su entrevista con 'Lecturas': de su vida familiar con su mujer y sus hijas al recuerdo de sus abuelos

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En esta campaña electoral, Pedro Sánchez ha optado por hablar de su vida privada como nunca antes. El presidente del Gobierno ha sido el primero en conceder una entrevista a una revista del corazón, Lecturas. Y tanto en esta como en el programa Fuera de control de La Séptima, ha compartido detalles personales de su relación con sus hijas, a las que hasta ahora siempre había mantenido alejadas del foco mediático.

Aunque de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, se ha hablado más en los últimos tiempos por las causas judiciales que los rodean, de su faceta como padre y de la relación que mantiene con sus hijas sabíamos bastante menos.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen dos hijas. La mayor, Ainhoa, nació en 2005, unos meses antes de que sus padres contrajeran matrimonio. Dos años después, en 2007, llegó Carlota. Ambas cumplen este año 21 y 19 años, respectivamente.

Ainhoa se ha graduado este año en Neurociencia y Psicología en la Universidad de Bristol, una carrera que, según ha contado su padre, no tuvo clara desde el principio. "Le costó decidirse y yo le dije: 'Tampoco pasa nada, porque yo estudié Económicas y Empresariales y mira dónde he terminado'. Muchas veces estudias cosas que seguro que ayudan, pero la vida te lleva por otros lados", explicaba en una entrevista en el podcast La Pija y la Quinqui.

Por su parte, Carlota terminó Bachillerato en un instituto público y bilingüe del barrio madrileño de Saconia-Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Posteriormente, comenzó un doble grado de ADE y Marketing en inglés en ESIC University, un campus privado situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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Con sus dos hijas comparte algunas de sus grandes aficiones, como la música y el deporte, especialmente el baloncesto. También son uno de sus principales apoyos en los momentos más complicados. El presidente ha reconocido que su cargo le ha llevado a "renunciar a muchos momentos con ellas", aunque intenta compensar esa ausencia manteniendo el contacto. "Intento compensarlo hablando a menudo con ellas y procurando que siempre sientan que pueden contar conmigo", contaba a 'Lecturas'.

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Los momentos más difíciles para sus hijas

Sánchez también ha explicado cómo viven Ainhoa y Carlota el hecho de que su padre sea el presidente del Gobierno. Según ha contado, ambas llevan su papel institucional "con mucha naturalidad". "Begoña y yo siempre hemos intentado que pudieran crecer, estudiar, tener sus amigos y hacer su vida con la mayor normalidad posible. Proteger su intimidad ha sido y sigue siendo una prioridad. Más aún en estos años en los que, por desgracia, algunos no respetan ni eso…", aseguraba.

Sin embargo, mantener esa privacidad no siempre ha sido fácil. El presidente ha relatado que sus hijas han tenido que hacer frente a situaciones desagradables por la exposición pública de su familia. "Ha habido muchos haters o Alvises de turno que han intentado expandir imágenes suyas por redes. Muy lamentable. Ellas son muy feministas y progresistas. Han sufrido mucho. Nunca han llegado llorando ni nada", explicaba en el programa de televisión.

Uno de los episodios a los que hacía referencia tuvo como protagonista a Alvise Pérez, que publicó una fotografía de su hija mayor acompañada de un mensaje: "A.S.G., hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado de Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado. Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos, mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo".

También han vivido situaciones incómodas cuando han acudido a establecimientos en los que han sido reconocidas por ser las hijas del presidente. "Son muy fuertes. Están orgullosas y cuando nos ven a su madre y a mí con lo que estamos viviendo y nos ven bien, se tranquilizan. Pero este famoso cántico de 'hijo de puta' han vivido situaciones violentas en discotecas o bares donde cuatro o cinco cantan estos insultos. Se sienten violentadas y se acaban yendo", relataba.

Además, Sánchez ha explicado que sus hijas prefieren mantenerse al margen de la exposición mediática que supone su cargo. “Ellas han visto la sobreexposición de su padre, entonces esto no les gusta un pelo. Ellas no quieren tener ningún tipo de relación con estas cosas", añadía.

¿Cómo es Pedro Sánchez como suegro?

Pero, más allá de su faceta como padre, el presidente del Gobierno también ha dejado una de las confesiones más personales al desvelar que una de sus hijas tiene pareja. Una circunstancia que le ha llevado a estrenar otro papel dentro de la familia: el de suegro. "Ya me ha tocado el papel de suegro, sí. Pero no puedo decir nada", comentaba.

Preguntado por cómo se comporta con el novio de su hija, Sánchez ha reconocido que al principio mantiene cierta distancia, aunque la relación ha ido cambiando con el tiempo. "Al principio soy distante, pero claro que he ido a comer con él, el novio de una de ellas. Como lleva un tiempo ya soy más cercano, pero primero soy distante. A ver a qué viene", explicaba entre risas. También ha contado que el joven no sabía quién era el padre de su novia, al igual que la madre de este tampoco conocía su identidad.

El novio de su hija descubrió quién era realmente su suegro cuando acudió al Palacio de la Moncloa. Según ha relatado Sánchez, el joven tenía previsto ir a comer allí y su hija le advirtió de que no podía presentarse con cualquier ropa. "El caso es que cuando ve el Palacio de la Moncloa, le pregunta quién era su novia. Iba a venir a comer un día y parece que se puso una camiseta y ella le dijo: 'No, no. Tienes que ir vestido allí como Dios manda, no puedes ir con cualquier cosa'. Allí ya dimensionó todo", contaba.

Por el momento, el presidente todavía no ha tenido ocasión de conocer a sus consuegros, aunque tiene buenas referencias de ellos. "Según me ha dicho ella son muy majos", aseguraba. Sobre el novio, ha destacado que cree que quiere mucho a su hija, algo que le tranquiliza, y ha añadido que cree que es progresista. "Es matemático. Son un poco especiales. Es majete", decía con humor. La otra de sus hijas, por su parte, continúa soltera.