Piden explicaciones a Marlaska por los cambios en la escolta permanente a la jueza Beatriz Biedma

Cintia Rocho ratifica ante Pedraz que le pidieron "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, aunque no se lo dijeron explícitamente

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La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, Isabel Perelló, llamó este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para pedirle explicaciones por los cambios en la escolta permanente a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Tras recibir el aval del órgano de gobierno de los jueces, la presidenta del Poder Judicial llamó a Marlaska y este jueves ha trasladado a los vocales la respuesta del ministro, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado EFE en fuentes jurídicas.

Perelló les ha contado que Marlaska le ha dicho que no ha sido decisión suya sino de la comisaría de Badajoz, cuyos responsables han valorado el riesgo que tenía y han tomado la decisión de reducir la vigilancia hacia la magistrada, explican las fuentes.

Esta cuestión salió a debate en el pleno

Esta cuestión salió a debate en el pleno de ayer cuando un vocal comentó que, al parecer, se había retirado la escolta permanente a Biedma y, en su lugar, se había optado por un servicio de contravigilancias.

A priori, se puso sobre la mesa la opción de escribir una carta al comisario responsable, pero esa opción se descartó de plano por no ser competencia del Consejo y fue entonces cuando Perelló dijo que iba a llamar al titular de Interior para preguntarle por ello.

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El departamento de Interior puso escolta permanente a la jueza después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire, imputase al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, a quien Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, señala como la persona que le pidió "eliminar" a la jueza Biedma.