La jefa del clan Rocho confirma al juez de la Audiencia Nacional la llamada del juez Sáenz de Tejada sobre la jueza del caso de David Sánchez

Los audios de Beatriz Biedma, ante el juez: "Hacerme algo es muy fácil"

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Cintia Rocho, integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz que un exmagistrado, ahora investigado, le pidió "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, quien instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La testigo ha asegurado que Luis José Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo".

La mujer ha declarado este martes como testigo ante Pedraz por videoconferencia, tras denunciar que lleva años sufriendo amenazas de muerte, como ocurrió con su marido y su padre, quienes murieron tiroteados en 2024, a lo que se añade el "homicidio" de una persona el pasado miércoles en Badajoz.

Rocho ha ratificado ante Pedraz lo que ya sostuvo en su declaración ante la Guardia Civil: que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla" y que "a palos aprende el burro".

Por contra, esta testigo ha dicho que no conoce ni sabe nada sobre Leire Díez ni tampoco sobre el empresario Javier Pérez Dolset y nadie le ha hablado sobre ellos, aunque tras ver publicada una anotación de la exmilitante del PSOE, que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" pensó que La Celsa era una referencia a ella, aunque nadie la llamaba así.

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El propio exmagistrado Sánez de Tejada, investigado en esta causa sobre un presunto boicot contra casos judiciales que afectaban al PSOE, ha ejercido su defensa y ha protestado durante la declaración de Rocho, protagonizando varios choques con el juez Pedraz, a quien le ha preguntado si no se había leído el atestado, recibiendo a cambio una advertencia del magistrado.

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Cintia Rocho, que ha sido citada a petición de la propia Biedma, ha insistido en que en diciembre de 2024 mantuvo una conversación telefónica con Saénz de Tejada y ha afirmado que tiene audios, pero no ha podido localizarlos porque cambia habitualmente de móvil, tanto de terminal como de línea telefónica, que no tiene a su nombre.

Se reafirmó en sus declaracion porque no tiene dudas de que habló con Saénz de Tejada al reconocerlo por su forma peculiar de expresarse. Llamó y se identificó, aunque no sabe desde qué número.

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Rocho entendió que tenían que infligir un daño físico aunque no lo dijo expresamente

Rocho entendió que el objetivo era infligir daño físico a la jueza, aunque no se lo dijeron expresamente, y según ha explicado cortó la conversación diciendo que no estaba para dar palos a nadie.

No le facilitaron datos personales de Biedma y tampoco conocimiento de que se hiciera un seguimiento a la jueza, según ha explicado y relatan a EFE fuentes jurídicas.

Además, ha dicho que alguien contactó con ella a través de internet para ofrecerle el servicio gratuito de un abogado de Madrid, aunque no sabe quién lo hizo.

Sáenz de Tejada, que niega ser la persona con la que Rocho contactó a través de Facebook, ha intentado sembrar dudas sobre esta testigo, al preguntarle si un juzgado de Badajoz le ha permitido ya acceder a un premio de lotería de 11 millones de euros.

Este exmagistrado, apartado de la carrera judicial, ha enviado un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que denuncia una investigación dirigida en su contra y pide que se expediente a los inspectores de la Guardia Civil que elaboraron el atestado que condujo a su imputación en el procedimiento.

En esta causa, la magistrada Biedma está personada como perjudicada, tras la anotación hallada a Leire Díez, en la que se refería a una jueza de Badajoz.