Dos personas empezaron a discutir en una zona del local electoral situada sobre un escenario

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PontevedraUn apoderado del BNG ha resultado herido como resultado de una discusión entre dos personas en el colegio electoral de Mondariz-Balneario (Pontevedra), en la que intentó mediar. Este hombre, de unos 67 años, ha tenido que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Según ha explicado el alcalde, César Gil (BNG), dos personas empezaron a discutir en una zona del local electoral situada sobre un escenario. Entonces, el apoderado se acercó a ellos para tratar de apaciguar la situación y, "en medio de esa alboroto", acabó cayendo de esta parte elevada, resultando herido leve.

Las votaciones se alargan 35 minutos

La votación tuvo que ser interrumpida durante el incidente, en base a la Subdelegación del Gobierno, que, pasadas las 15:00 horas, de que el hombre se había "marchado del local electoral" tras la agresión.

Agentes de la Guardia Civil ya lo han identificado y el caso se remitirá al juzgado aunque sin mediar detención. Debido a estos hechos, la Junta Electoral de Ponteareas ha ordenado prolongar la votación 35 minutos.