Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 19:18h.

La circunscripción electoral de Murcia elige un total de 10 escaños en el Congreso de los Diputados

Elecciones generales 2026, en directo

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La Región de Murcia vuelve a las urnas este domingo, 29 de noviembre, para participar en las elecciones generales de 2026. Los ciudadanos están llamados a elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado en una jornada electoral que permitirá medir el respaldo de los principales partidos políticos en la comunidad autónoma.

La circunscripción electoral de Murcia reparte un total de 10 escaños en el Congreso de los Diputados. Los resultados de este 29N van a determinar qué partidos consiguen representación y si se mantiene o cambia el equilibrio político que dejaron las elecciones de 2023.

Los candidatos en Murcia para las elecciones generales del 29N

Las elecciones generales de este 29 de noviembre cuentan con candidaturas de las principales formaciones políticas, además de otras listas que concurren en la circunscripción murciana. Entre los nombres que encabezan las candidaturas al Congreso figuran Mirian Guardiola Salmerón, por el Partido Popular; María González Veracruz, por el Partido Socialista Obrero Español; Joaquín Robles López, por Vox; y Penélope Luna Palazón, por Frente Amplio.

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También concurren otras formaciones como Podemos, con Víctor Manuel Egío como candidato; Frente Obrero, con Luis Pons; PCTE, con Olmo Arquero y Escaños en Blanco, con Ángel María Rey Albesa, como cabeza de lista.

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Así fueron los resultados en los comicios de 2023 en Murcia

En los comicios del 23 de julio de 2023, el Partido Popular se convirtió en la fuerza más votada en la Región de Murcia y consiguió cuatro de los 10 diputados que aporta la Comunidad Autónoma a al Congreso de los Diputados. El PSOE obtuvo tres representantes, Vox logró dos y Sumar consiguió el escaño restante.

En desglose, el Partido Popular logró el 41,2% de los votos (306.999 papeletas); PSOE, el 25, 3% (187.971 votos); Vox, el 21,8% (162.481 votos) y Sumar, el 9,5% (70.900 votos). PACMA recibió en Murcia 4.979 votos, Por Mi Región 1.655, Escaños en Blanco 1.350, Frente Obrero 1.182 y Recortes 0 540.

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López Miras, elegido miembro de una mesa electoral

El pasado 6 de noviembre se conoció que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se encontraba entre uno de los miles de murcianos que recibió la notificación para componer una de las mesas para las Elecciones Generales de este 29 de noviembre.

El líder del Ejecutivo murciano y presidente del PP en la Región es miembro suplente de una mesa electoral. Fuentes del Gobierno regional aseguraron entonces que López Miras presentaría las alegaciones oportunas para hacer el seguimiento de la jornada electoral como presidente de la Región.

Aunque formar parte de una mesa electoral es una obligación legal si se ha resultado elegido, la normativa contempla una serie de circunstancias que permiten solicitar una exención ante la Junta Electoral de Zona. Entre ellas figura, desde las últimas elecciones generales, la posibilidad de acreditar la contratación previa de un viaje cuya cancelación implique un perjuicio económico o un trastorno grave.

Los ayuntamientos tuvieron de plazo hasta el 4 de noviembre para celebrar los sorteos de las mesas electorales. El nombramiento de los integrantes corresponde a cada consistorio y se realiza mediante sorteo público entre los ciudadanos inscritos en el censo electoral de cada sección. Una vez efectuado, las personas designadas deben recibir la notificación en los tres días siguientes, por lo que las comunicaciones pueden prolongarse hasta el 7 de noviembre.