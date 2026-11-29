Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 19:06h.

Aragón elige a 13 diputados de los 350 escaños del Congreso de los Diputados: siete en Zaragoza, tres en Huesca y otros tres en Teruel

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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Este 29 de noviembre, Aragón ha sido llamado a las urnas para decidir el futuro de sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Los ciudadanos de sus tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel tendrán que votar en las urnas en una jornada que será decisiva para saber quién se hará con el Ejecutivo.

Aragón, mantiene el mismo funcionamiento que en las pasadas elecciones, eligiendo a 13 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados: siete corresponden a la provincia de Zaragoza, tres a Huesca y otros tres a Teruel. Su sistema electoral funciona de tal manera que en una comunidad donde la provincia más poblada concentra casi tres de cada cuatro electores, elige poco más de la mitad de los diputados.

Esto se debe a que la ley electoral establece que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados y los 248 restantes se distribuyen entre las provincias según su población. Esto explica que Teruel, con muchos menos habitantes que Zaragoza, tiene el mismo número de diputados que Huesca. En la elección del Senado, sin embargo, no existe ninguna distinción entre provincias, sino que cada una de ellas elige cuatro Senadores por sufragio Universal, por lo que en Aragón se elige un total de 12 por votación directa.

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Los resultados electorales en Aragón en julio de 2023

En las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el Partido Popular se hizo con la mayoría de votos, con siete diputados, seguido del PSOE que consiguió cuatro diputados, mientras que Vox y Sumar se quedaron con el mismo resultado, un diputado cada uno. Dividido por provincias, en Huesca el PP consiguió 2 diputados, subiendo uno más con respecto a las de 2019 y el PSOE, al contrario, descendió uno y se quedó en un diputado.

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En Zaragoza, pasó algo similar. El Partido Popular fue la fuerza más votada con tres diputados, ascendiendo uno más que en las elecciones generales anteriores, mientras que el Partido Socialista volvió a perder uno con respecto a 2019, consiguiendo dos diputados. Sumar y Vox consiguieron un diputado cada uno.

Sin embargo, el Partido Socialista consiguió mantenerse en un diputado en Teruel, a diferencia de las otras dos provincias de Aragón, pero el Partido Popular volvió a superar en diputados, consiguiendo dos de los tres que podía conseguir en esta provincia.

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Los candidatos y partidos que se presentan

En Zaragoza, los diputados que se presentan por cada partido son: Rocío Dívar Conde, por el PP; Fernando Ángel Beltrán, por el PSOE; María Carmen Rouco Laliena, por Vox; Marina Rodríguez Hernando, por CHA-IU-MS (Frente Amplio Aragón); Alicia Arteaga Lahuerta, por Podemos; Samuel Pelayo Fosch, por Frente Obrero; Marina Lapuente Rey, por PCTE; Jesús Miguel Sánchez Felipe por Por un Mundo Más Justo; Amadeo Escolán Remartínez, por FIA y Marina Cristina Falcón, por Se Acabó la Fiesta.

En Huesca, Ana Isabel Alós López se presenta por el PP; Begoña Nasarre Olvida, por el PSOE; Ester Blanco Sánchez, por Vox; José Luis Parra Pascau, por CHA-IU-MS (Frente amplio); Vicente Oliver Alexandre, por Podemos; Abel Escribano Bonacho, por Frente Obrero, Diego Cajal Orleans, por PCTE; María del Carmen Molero Lacarte, por PACMA; Manuel Inurria Fernández, por Por un Mundo Más Justo; José María Abad Torres, por FIA y Rafael Pedraza Garrido, por Se acabó la Fiesta. En este caso, Teruel Existe no presenta candidatura al Congreso en Huesca.

Y en Teruel, José Alberto Herrero Bono, se presenta por el PP; Herminio Rufino Sancho Íñiguez, por el PSOE; Daniel Alda Chércoles, por Vox; Tomás Guitarte Gimeno, por Teruel Existe; Rafael Carlos Esteban Martín, por Podemos; Alba Waitara Casanova Collado, por Frente Obrero; José Manuel Carrizosa Miguel, por PCT; Selena Tomasa Sánchez Galindo, por PACMA; Carlos Aranda Anquela, por Se Acabó la Fiesta y Santiago María Núñez Albesa por Falange Española de la JONS. CHA-Frente Amplio Aragón, FIA y Por un Mundo Más Justo no presentan candidatura al Congreso por Teruel.