Cecilia Martín, autora del libro 'Amor Orgásmico', da las claves para que las mujeres y los hombres tengan los mejores orgasmos

La psicóloga de parejas apuesta por explorar nuestro cuerpo de forma individual y por avivar la pasión en las relaciones

Andrea Aguilar, terapeuta sexual: "Todas las mujeres somos multiorgásmicas"

2025 ha arrancado con mucha energía. El inicio de un nuevo año causa muchas emociones. Muchas personas disfrutan de estos momentos en pareja, pero muchos otros lo hacen solteros. En cualquier caso, nunca es mala situación para dar lugar al placer, algo para nuestro bienestar. En este sentido, Cecilia Martin, la fundadora del Instituto de Psicología Psicode, recuerda que es fundamental que nos liberemos de prejuicios, sentirnos libres y disfrutar al máximo de la sexualidad. La autora de 'Amor Orgásmico' (Vergara), un libro publicado el pasado mes de noviembre, facilita consejos y trucos para explorar nuestro cuerpo de forma individual y, por otra parte, avivar la pasión en las parejas.

'Amor Orgásmico', explica Cecilia Martín, "es una invitación a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento durante el que aprenderás a empoderarte y a deshacerte de los bloqueos mentales o emocionales que te inhiben". El libro trata asuntos tan importantes como evitar la monotonía en la rutina, descubrir la masturbación como fuente de placer (a modo individual o en pareja) y conocer las fantasías sexuales del otro.

Los bloqueos ante un orgasmo: cuáles pueden ser y cómo ponerle remedio

¿Qué bloqueos hay para un orgasmo? "La mayoría de los bloqueos que tenemos para llegar al orgasmo son mentales. Si en el momento del encuentro sexual tenemos pensamientos negativos que activan la ansiedad, nos resultará imposible llegar al orgasmo. A veces, el bloqueo son las prisas por llegar ('Tengo que llegar al orgasmo') . Cuanto más nos esforzamos por llegar, menos lo conseguimos. Es similar a cuando te fuerzas a dormir y consigues el efecto contrario: pasar la noche en vela", explica la experta, que afirma que la sexualidad está regida por el sistema nervioso autónomo. En este sentido, sentirnos relajados, cómodos y tranquilos es clave.

"Cuando nos relajamos, se activa el SNParasimpático y, en consecuencia, nos excitamos. Por el contrario, si algo nos produce ansiedad y nos ponemos nerviosos, se activa el SNSimpático, que bloquea la respuesta sexual impidiendo que nos excitemos y que lleguemos al orgasmo. La gran mayoría de los problemas de erección que tienen los hombres se debe a esto, a que activan los mecanismos de la ansiedad en su cuerpo", detalla Cecilia Martín.

Según la experta, un bloqueo muy frecuente en los hombres es la ansiedad de rendimiento, que "consiste en estar preocupados por cómo lo estoy haciendo en lugar de disfrutar del momento". Ejemplos de pensamientos que bloquean a los chicos son '¿Cómo tengo la erección? Debería tenerla más dura, ¿le estará gustando?, ¿lo estoy haciendo bien?, ¿Y si se me baja?, no quiero hacer el ridículo'. Mientras, en las mujeres son muy frecuentes los bloqueos por el aspecto físico ('Hay mucha luz, tengo mucha celulitis, no le voy a gustar, estará pensando que tengo el pecho caído, estoy gorda'), tener miedo a perder el control o pensar que están tardando mucho en llegar. La psicóloga detalla en profundidad cómo liberarse de estos bloqueos en su libro.

¿Es mejor el coito o tocamientos para tener un orgasmo? ¿Hay una edad o franja en la que se puedan tener más?

Una duda que podemos tener es si se alcanza mejor un orgasmo a través del coito o los tocamientos. La experta es clara. "Aquí hay diferencias entre géneros. Las investigaciones de Masters y Johnson de 1966 ya indicaban que los hombres alcanzaban mayor satisfacción sexual con el coito que con la masturbación. Las mujeres, sin embargo, manifestaban tener mejores orgasmos y más intensos cuando se masturbaban a cuando realizaban el coito".

"El órgano de placer por excelencia para la mujer es el clítoris. Además, las mujeres tenemos una respuesta sexual más lenta que los hombres, necesitamos una buena estimulación de las zonas erógenas de todo nuestro cuerpo para alcanzar una buena excitación. La mayoría mujeres llegan más fácilmente al orgasmo y sienten más satisfacción sexual si su pareja les estimula tocando su clítoris", precisa la psicóloga.

Respecto a la edad, "cuanto más nos liberamos de prejuicios, tabúes y nos relajamos dejándonos llevar más orgasmos tenemos y más placenteros son". "Y eso suele ir asociado a la edad. La gente joven tiene más prejuicios, menos experiencia y más desconocimiento del propio cuerpo. A medida que avanzamos en edad solemos disfrutar más y mejora la calidad de nuestras relaciones sexuales porque conocemos más nuestras áreas de placer, nos comunicamos y expresamos lo que necesitamos", señala en este sentido.

¿Cómo de importante es tener fantasías sexuales? ¿Hay riesgo de que disminuya la pasión cuando se entra en rutina?

Cecilia Martín destaca que las fantasías sexuales son muy importantes. No obstante, subraya que "el hecho de que no las identifiquemos no significa que no las tengamos": "Si tienes la capacidad de imaginar tienes la capacidad de generar fantasías sexuales. No es necesario llevarlas a cabo, con tan sólo imaginarlas ya elevarás muchísimo tu nivel de excitación. Y si no tienes fantasías, puedes aprender a tenerlas, como explico en mi libro, 'Amor Orgásmico'. Cuando conoces tus fantasías te conoces más a ti mismo y disfrutas más del sexo, porque al componente físico del placer le estamos añadiendo el componente mental".

Las fantasías sexuales, en definitiva, "son la clave para encender nuestro deseo". "El órgano sexual más importante que tenemos las personas es el cerebro y con nuestra imaginación activamos nuestra sexualidad. Además, las fantasías van cambiando con el paso del tiempo. Cuando las parejas comparten las fantasías, el sexo nunca es rutinario entre ellos y no se les acaba la pasión", resalta la psicóloga.

La rutina y la monotonía pueden acarrear riesgos. "Un estímulo novedoso suele resultarnos más atractivo que un estímulo habitual. Por muy atractiva que sea nuestra pareja, el hecho de verle todos los días hace que perdamos el interés, al menos a un nivel físico. Una forma de evitar esto es introducir novedad en las relaciones, compartir fantasías y otorgarle al encuentro sexual un sentido superior: sentir que además de compartir cuerpo compartes energía y es una muestra de amor profundo por el otro", comenta Cecilia Martín.

¿Se puede alcanzar un orgasmo más fácilmente con un amante? ¿Cuáles son los mejores consejos para recuperar la chispa?

Las infidelidades también son un tema que tratar. "Un amante tiene el componente de la novedad, de la subida de autoestima al seducir a alguien nuevo y tiene la intensidad de 'lo prohibido' y del peligro a ser descubiertos. Todo eso le da unas connotaciones especiales y a muchas personas les resulta muy excitante tener un amante", explica la experta.

"Sin embargo, la confianza y la complicidad que tienes con una pareja y que se ha ido labrando con el tiempo hace que las relaciones sexuales tengan más calidad porque ya os conocéis, sabéis qué es lo que más le excita al otro y tienes la confianza para pedirle lo que te gusta. Eso no lo tienes con alguien nuevo", añade Cecilia Martín.

La psicóloga asegura que, para recuperar la chispa, hay que hablar de cosas que las parejas no se atreven, poner en práctica juegos -como indica su libro- y empezar el camino de comentar y descubrir fantasías sexuales juntos.

¿Cómo de importante es hablar sobre la satisfacción? ¿Tienen relación el orgasmo y el amor, o van por separado?

Otras cuestiones que tratar son la satisfacción de las personas implicadas, su comunicación y la relación que puedan mantener. Según la experta, "es muy importante comunicar a la pareja aquello que nos gusta y hay que tener mucho cuidado con las críticas, porque en este terreno pueden hacer mucho daño".

"Si tienes una pareja que te corrige continuamente, eso hará que pierdas la motivación. Hay que cambiar el 'así no' por el 'así si' y centrarnos en aquellas cosas que sí nos gustan para que nuestra pareja aprenda a estimularnos", precisa la psicóloga.

Algo que debemos tener en cuenta también es que "orgasmo y amor pueden darse de forma independiente". "Se pueden sentir orgasmos muy satisfactorios con personas con quienes no tienes un vínculo amoroso. Pero si se dan las dos cosas, puedes sentir una conexión muy profunda y especial, porque al placer físico se le une el sentimiento", sentencia en este aspecto Cecilia Martín.

¿La masturbación suele llevarse a cabo solo cuando uno está soltero? ¿Qué otros consejos hay para aumentar la pasión?

La especialista en terapia de parejas pone de manifiesto una creencia que no es correcta. La masturbación no debe ponerse en práctica solo cuando se está soltero o soltera, es una herramienta a la que también debemos recurrir en pareja: "Las parejas que se masturban, tanto a solas como con junto a su pareja, suelen disfrutar de mayor satisfacción sexual. Masturbarse ayuda a mejorar el deseo sexual, no es un sustituto de las relaciones en pareja sino un complemento. Es muy bueno que tu pareja observe cómo te masturbas para aprender, de ese modo, cómo te gusta a ti. Cada persona tiene sus preferencias".

Según explica la experta, la masturbación es tan importante como aprender a tener fantasías sexuales, que deben realizarse siempre "con respecto y consentimiento" entre dos personas adultas, aunque sin límites para la imaginación, apunta.

Un consejo muy útil para recuperar sensaciones tiene que ver con el contacto físico, que favorece la conexión emocional y es fundamental para despertar el deseo: "Las caricias, los besos, los abrazos, tocarse y estar cerca del otro es necesario. Las parejas creen que no pasa nada por dormir separados y lo justifican diciendo que descansan mejor. Pero no son conscientes de la distancia emocional y sexual que les acarreará ese gesto con el paso del tiempo".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail