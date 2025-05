Patricia Eguidazu ha creado un método para ayudar a mujeres a entender su cuerpo y tomar el control de su armario

Según esta experta, deberíamos tener nuestro armario al 70% de su capacidad porque todo aquello que no se puede ver no se utiliza

"Comprar ropa no está mal. ¿O sí? Depende de la razón por la que lo hagas. Si compras por ansiedad o por entretenimiento, te estás equivocando. Si compras para parecerte a alguien, también. Pero si lo haces porque tienes una necesidad concreta y has planificado la entrada de la prenda en tu armario, puede que sea una buena adquisición". Quien habla es Patricia Eguidazu que, tras 20 años dedicados a la moda, ha dicho basta a todos los corsés del consumo actual. Lo lleva haciendo un tiempo, desde que creó su propio método, el Trizuazu, con el que ayuda a mujeres y alumnas a transformar su visión acerca de su cuerpo (más medidas, menos tallas es su lema) y también a cambiar su forma de comprar.

Si te suena eso de que te sientes culpable cada vez que compras, si nunca te ves bien en los probadores y sales de ellos con la autoestima por los suelos, si nunca encuentras prendas que te quedan bien... No, no estás sola. Según Patricia, es mucho más común de lo que pensamos sentirnos así, pero hay una industria de la moda pensada para que compres sin descanso. El objetivo es que aprendas a detectar todas las trampas.

Pregunta: En tu libro se plantean muchas cuestiones que van en contra de los estándares de la moda, uno de ellos (quizá el más revolucionario) es que no necesitamos comprar ropa constantemente. ¿Por qué hay que estar alerta a esa necesidad? ¿Qué nos hace querer estrenar ropa constantemente?

Respuesta: Esto empieza en el momento en el que la ropa se democratiza, pero llega un momento en el que el precio no es importante, sino que es más bien irrisorio como podría ser comprar un periódico o un café, porque al final hay prendas de ropa que cuestan eso. Dejamos de pensar en la ropa como una necesidad y pasamos a entenderla como el cumplimiento de un deseo en respuesta a un momento de aburrimiento o a una necesidad de distracción. Eso al final se va a acumulando, y ya no es ir a tomarte un café o leer una revista, sino que vas ocupando espacios en el armario con prendas que no sabemos por qué compramos y nos van haciendo sentir mal, primero porque no nos las ponemos, y luego, porque no nos sientan bien y no sabemos cómo utilizarlas. Al final acabas metida en el bucle.

P: Un buen día decides que ya no volverás a Zara, ¿cómo fue el proceso?

R: Lo primero que decidí es no comprar por entretenimiento; empecé a buscar prendas que de verdad me favoreciesen y con calidad. También hay detrás un análisis del proceso productivo de la prenda, que se hayan cumplido unos derechos humanos. Inditex aúna la falta de todo ello, es decir, como muchas otras, y a través de subcontrataciones produce en países donde no se respetan los derechos humanos. Por otro lado, Inditex, a diferencia de otras marcas, no tiene una identidad en sí misma, sobre todo Zara. Eso que a muchos le hace mucha gracia, que al final es aterrizar una tendencia de las pasarelas y democratizarla, a mí es una cosa que me irrita porque al final es faltarle el respeto a muchas personas que son creativos y que pasan muchas horas para crear productos novedosos e intentando dar identidad a las marcas. Para mí Inditex es una identidad de mala calidad y una identidad basada en la copia.

P: Cuando entramos en Zara o en otra tienda de moda rápida, ¿qué nos ocurre?

R: El proceso no es tan inocente como creemos. El 90% de las veces que entras no estás respondiendo a una necesidad, sino que quieres entretenerte. Ya de base cuando entras en una tienda como Zara tienes la idea de parecerte a esa chica que has visto en las redes sociales, o a tu vecina, por decir algo. Un porcentaje muy alto de mujeres, en especial en Inditex que son los que más están orientados al paralelismo de las tendencias, también saben que lo que ven en las pasarelas lo acabarán viendo en una tienda de Inditex. Entonces, es verdad que yo sé más de moda, pero también es verdad que las consumidoras de a pie tienen conocimientos acerca de esta marca y saben lo que hacen.

P: ¿Es la misma sensación de compulsividad comprar en una tienda física que online?

R: Yo creo que sí, aunque cada persona es diferente. Hay personas que cuando están aburridas se van a dar un paseo, y otras que buscan ropa en Internet. Hay personas que compran por impulso físico y otras por online, depende de las personalidades.

R: Pero, online ni siquiera puedes probarte la prenda…

R: Pero yo con eso no estoy tan de acuerdo, yo compro más online que físico porque hay mucha más información. Para mí, por ejemplo, es fundamental ver una etiqueta de composición. En una web eso es más fácil, en la tienda siempre tienes que encontrar tu talla, esperar a que alguien te atienda si necesitas algo, es decir, pierdes independencia. Yo miro la tabla de medidas, tengo cierto resquemor, además, a los probadores, prefiero probarlo en casa. La manera de hacerlo es con una tabla de medidas delante, porque primero hay que conocer qué medidas tienes, así es más fácil atinar. No es verdad que el online te lleve a comprar peor, porque, además, como te ves en el espejo de una tienda no es como te ves en el espejo de tu casa. Te lo puedes probar con otras prendas y ver si combina o no.

P: Tu has dicho que en los probadores no entras, y es verdad, que normalmente te ves fatal en la mayoría de probadores, ¿por qué pasa esto?

R: El probador como concepto me estresa. Confiar en que el probador te va a dar la respuesta definitiva es complicado... Llegar a casa, quitarle la etiqueta porque en el probador te quedaba bien, para mí no es un acierto. Hay un alto porcentaje de que cuando te pruebes la prenda en casa no va a funcionar.

P: Aún ni viéndote bien en el probador, lo más curioso es que nos llevamos la prenda a casa.

R: Porque necesitamos ejecutar. Yo a esto le llamo el pico de la glucosa. Cuando estás aburrida, cuando estás acomplejada con tu cuerpo, empiezas a pensar que vas a solucionar tus problemas comprando. Una vez pasa ese clic, la glucosa empieza a bajar y tú empiezas a razonar cómo tendrías que haberlo hecho antes. Entonces te empiezas a preguntar: "¿Por qué me he gastado ese dinero que no tengo?" "¿Qué voy a hacer con esto si no lo necesito?", etc.

P: Tú entras en una tienda, y ¿qué sueles hacer? ¿Qué es aquello que recomiendas para reconocer o no una buena prenda de ropa?

R: Primero empieza a agudizar otros sentidos que no sean la vista, el tacto o el olor, por ejemplo. Piensa que la entrada de una tienda está diseñada para que tú sigas un determinado circuito. A lo largo de él se activan unos mecanismos u otros. Mi recomendación es que primero tengas claro por qué estás entrando en la tienda, es decir, saber lo que buscas. Agudiza el tacto y el olfato, muchas veces, la ropa mala huele. Todo lo que tiene plásticos, todo lo que tiene poliéster, todo lo que ha sido sometido a procesos químicos abusivos, huele…

P: Encontrar la ropa perfecta o ideal para cada cuerpo es muy complicado porque muchas veces afecta directamente con nuestros complejos físicos, ¿qué opinas?

R: Sí, yo me he encontrado muchas veces que el problema está en lo que ven en el espejo y lo que les gustaría ver. Es decir, no tiene por qué ser con su físico, sino quizá con el estilo o con saber qué ponerse en cada momento del día. Muchas mujeres no saben qué comprar y cómo comprarlo.

P: Por eso, precisamente, creaste tu método Triziazu, ¿verdad?

R: Llevaba 10 años siendo profesora en grados de diseño de moda y creé un plan de estudios que primero apliqué en mi misma, y luego con las alumnas. Este método te da herramientas de conocimiento sobre ti misma: te habla de tu corporalidad, de qué tipo de prendas te van según tu morfología, te enseña a combinar los colores, qué tipo de composiciones son mejores entendiendo, por ejemplo, la zona en la que vives… Hay que plantearse qué tipo de vida llevas y qué prendas necesitas. Por ejemplo, yo me di cuenta que me compraba camisetas de tirantes en verano, porque todo el mundo se las compraba, pero veraneo en el norte, así que nunca las utilizaba…

Habría muchos menos Trastornos de Conducta Alimentaria si en vez de tallas hablásemos de medidas

P: No solemos tomarnos las medidas, tú aseguras que es importante hacerlo.

R: Sí, habría muchos menos Trastornos de Conducta alimentaria si en vez de tallas hablásemos de medidas. Las tallas, por mucho que lo intenten, no son universales. Con tus medidas vas a todos los lados.

P: Cambio de armario: ¿sí o no?

R: Como solemos tener el armario atiborrado, es como una excusa. Yo no creo mucho en el cambio de armario. Tú deberías tener el armario al 70% de su capacidad porque si no no ves, y lo que no se ve, no se usa. Pero si tus prendas son versátiles y has trabajado bien las composiciones, tú puedes tener ropa que te puede servir 10 meses al año. Entonces, el cambio es una falacia que sirve para conseguir ese momento de vaciar para volver a rellenar.

P: En tu armario suelen haber básicos…

R: Sí, mis básicos. Quizá para ti es una camiseta roja, pero para otros no. Nadie debería tener el poder de decirte cuáles son tus básicos. Por eso, cuando en las revistas publican “los básicos de la temporada” es que es puro clic beat. Nadie sabe cuáles son los básicos que cada mujer debería tener porque deberían ser diferentes.

P: El problema es que solemos buscar lo más rápido y económico.

R: Si tú lo hicieras cinco veces al año, seguramente disfrutarías en buscar las prendas que mejor te sientan. Hasta te parecería divertido, yo lo llamo atesorar una prenda. Cuando eso sucede, le dedicas el tiempo encantada. Pero si tienes que comprar todas las semanas, no puedes hacerlo. Es como ir a comer un buen cocido o comerse un burrito en la calle porque tienes poco tiempo.

