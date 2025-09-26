Sara Andrade 26 SEP 2025 - 05:30h.

¿Tu casa huele mal aunque la limpies? Puede ser que estés haciendo algo mal, según esta experta en limpieza

Begoña Pérez, La Ordenatriz, experta en limpieza: "Me habría gustado saber antes todo lo que se puede hacer con jabón y paciencia"

¿Por qué no huele bien un hogar? Hay veces que por mucho que hagamos, no conseguimos que nuestra casa termine de oler a limpio. ¿Serán los ambientadores? ¿Serán los productos que utilizamos? La experta en limpieza, Elisabet Jiménez, más conocida en redes como @huele.a.limpio, acaba de publicar su nuevo libro en el que recoge más de 100 consejos para tener un hogar limpio y ordenado. Las propuestas están pensadas para adaptarse a tus circunstancias, ya seas un profesional con poco tiempo, un joven que acaba de independizarse o parte de una familia que busca una rutina eficiente. No se trata solo de limpiar, sino de aprender a disfrutar del proceso y ganar tiempo para ti. Charlamos con ella para conocer algunos de los trucos que aplica ella en su día a día.

Pregunta: ¿Por qué una casa huele mal aunque la limpies?

Respuesta: Eso ocurre porque algo no estás haciendo bien. Hay varios motivos por lo que puede estar pasando. Para limpiar hay que seguir un orden. El primero porque no se ventila, es súper importante ventilar entre 10-20 minutos diarios la casa. Si no lo haces aunque limpies tu casa olerá a cerrado. Para que una casa esté limpia se debe respirar aire puro. Además que el aire se debe renovar cada día para que no se acumulen bacterias dentro de casa. Abrir las camas y que ventilen, también es súper importante, y lo primero que se debe hacer cuando abrimos las ventanas. No vale enmascarar tu hogar con ambientadores, si tienes todo el día la ventana cerrada, el ambientador no va eliminar el mal olor solo lo va a enmascarar.

P: Efectivamente, a veces pensamos que los ambientadores pueden mejorar el olor de una casa o habitación pero lo que estamos es llenándola de tóxicos. ¿Qué tipo de ambientadores son los adecuados?

R: Para mí los mejores son los aceites esenciales. Son naturales, versátiles y ofrecen bienestar además de aromatizar tu hogar.

P: ¿Qué productos de limpieza son eficaces si queremos que nuestra casa huela bien?

R: En mi casa no puede faltar multiusos desinfectante, lejía en pastillas solo para el wc y desagües, oxígeno activo, vinagre de limpieza y aceites esenciales. Usándolos adecuadamente, harán que tu casa huela bien.

P: ¿Cómo perfumas tú tu hogar?

R: En mi casa usamos aceites esenciales en difusores y quemadores de cera. Siempre cuando finalizamos la limpieza y orden diario los encendemos un rato y huele genial, huele a limpio.

P: ¿Qué ocurre si convives con animales? ¿Qué productos de limpieza son los más adecuados y cómo deberíamos limpiar?

R: Buena pregunta, en mi caso tenemos perro y más de una vez he tenido que escuchar en conversaciones que si tienes perro tú casa huele mal, eso no es así. Lo primero es la higiene del animal, si convive dentro de casa, es importante bañarlo cada tres semanas. También existen las toallitas para animales que las usamos cuando llegamos de la calle para limpiar sus patitas y asearlo un poquito. Si tiene cama, mantas, etc., también necesitan ser lavadas una vez a la semana.Y en casa pasar a diario el aspirador porque normalmente sueltan mucho pelo si suben al sofá. Yo recomiendo pasarle una bayeta húmeda con un poco de oxígeno activo en formato líquido. Fregar los suelos cada tres o cuatro días como mucho (exceptuando cocina y baño que es a diario). Así conseguirás que tu casa huele bien. Respecto a los productos, hay muchos ya que son aptos para animales: Jabón Beltrán, varios de la gama de Sanytol, Asevi ha sacado varias marcas de productos ecológicos... Hay que mirar siempre la etiqueta, y, sobre todo, evitar lejía y amoniaco a toda costa.

P: ¿En qué espacios no reparamos pero que son importantes para que huela bien un hogar?

R: A mí parecer, no sabemos cada cuándo hay que hacer y lavar ciertas zonas del hogar. Por ejemplo, toallas del baño, cada 3-4 días se deberían lavar porque con la humedad acaban oliendo mal… Lo mismo con las sábanas, cojines o mantas del sofá que se deberían lavar cada semana. Los trapos de la limpieza se deberían lavar después de cada uso, si no huelen fatal; si limpias con un trapo sucio, además de oler fatal estas expandiendo toda la suciedad. Y, como eso, todos los textiles del hogar.

P: ¿Qué productos naturales ayudan a mejorar el olor de una colada?

R: El vinagre de limpieza, sin duda. Además de ser más ventajoso para la colada, elimina los malos olores y neutraliza. Cuida mejor los tejidos que los suavizantes, deja las prendas suaves, y cuando tienen mal olor (a sudor, humedad, etc.) lo elimina por completo. Y una vez seco no huele a vinagre.

P: Hay veces que la ropa cuando la lavas no huele bien. ¿Por qué? ¿Qué trucos te funcionan a ti?

R: La mayoría de las veces es porque no sabemos utilizar bien la lavadora. Es importante saber qué programa poner para cada colada, no vale uno para todos. Un truco para que se limpie bien la ropa, es no llenar al máximo el tambor, te debe caber una mano entre la ropa y el tambor para que la ropa se lave bien. Usar demasiado detergente o suavizante también es un error, no va a oler más o se va lavar mejor. Si echas demasiado detergente genera espuma de más y no se lava bien. Y el suavizante daña las prendas, incluso la lavadora, reduce la capacidad de absorción de las toallas y la transpirabilidad de la ropa.