Nace 'Corfulness', el movimiento que reclama el corazón como brújula de vida en el sigo XXI

En un mundo acelerado, fragmentado, sobrecargado de información e incertidumbre y con una pérdida de sentido y esperanza, nace Corfulness, la revolución silenciosa del Corazón, la nueva obra de Óscar Corominas Nogal, que propone una transformación interior y social basada en la autenticidad, la presencia y la conexión con lo esencial.

Más que un libro, Corfulnesses una invitación a reconectar con el corazón como brújula de vida en el siglo XXI. “En una era de ruido, distracción y dispersión, el corazón se revela como el único espacio capaz de sostener la coherencia entre lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos”, señala Corominas, quien nos propone una revolución silenciosa: volver a lo esencial, a la fuente interior desde donde surge el sentido, “al núcleo más humano del ser”,al corazón como respuesta.

El libro no ofrece recetas prefabricadas, sino una propuesta viva, un camino de transformación basado en la integración de razón, emoción, voluntad y sentido. A través de un enfoque filosófico, antropológico y práctico, Corfulness nos guía en la recuperación de la presencia auténtica, la claridad interior y el liderazgo con propósito. En sus páginas, el autor pide recuperar el corazón, entendido no solo como emoción, sino como centro de integración y orientación existencial.

Un concepto revolucionario con aplicaciones en múltiples ámbitos

Corfulness supone un verdadero giro copernicano al desplazar el centro de gravedad de la cabeza al corazón. Prometeun gran cambiode paradigma en este siglo que entra. Según el autor: “Si habitamos en el corazón cambia la mirada y si cambia la mirada cambian todos nuestros entornos…” porque como señala el autor, citando a Aristóteles: “Así como es cada uno así le aparece el fin”.

Corfulness abarca múltiples dimensiones de la existencia: desde la vida personal hasta el liderazgo organizacional, desde la educación a la política, desde la economía a la vida familiar o el impacto social. A través de un estilo claro, inspirador y estructurado, el libro ofrece claves concretas para desarrollar una vida con propósito, recuperar la seguridad ontológica y aplicar un liderazgo basado en valores.

Corfulness ofrece principios, hábitos, caminos concretos, respuestas que se traducen en una metodología integral para sembrar una revolución social auténtica y duradera en:

La vida cotidiana , ayudando arecuperar el sentido en lo ordinario y la conexión con uno mismo.

, ayudando arecuperar el sentido en lo ordinario y la conexión con uno mismo. El liderazgoorganizativo , proponiendo una gestión de la empresa más consciente, ética y humana.

, proponiendo una gestión de la empresa más consciente, ética y humana. La políticay el cambio social , orientandolas decisiones hacia el bien común y la dignidad humana.

, orientandolas decisiones hacia el bien común y la dignidad humana. La culturay la educación , impulsandouna renovación en la manera de transmitir conocimiento y valores.

, impulsandouna renovación en la manera de transmitir conocimiento y valores. La ciencia y la tecnología , integrandointeligencia artificial y desarrollo humano con conciencia.

, integrandointeligencia artificial y desarrollo humano con conciencia. La salud, fomentandoel equilibrio existencial, la prevención del desgaste interno y una comprensión más profunda del ser humano como base del liderazgo personal y colectivo.

Un libro respaldado por más de 100 referencias filosóficas, antropológicas y científicas

A diferencia de otros textos de crecimiento personal, Corfulnessse apoya en la sabiduría perenne de 25 siglos a través de un diálogo riguroso con más de 100 fuentes clave de la filosofía, la psicología, el liderazgo, la ética, la ciencia y la mística. Figuras desde Aristóteles, Tomás de Aquino o Descartes hasta Viktor Frankl,Simone Weil, Byung- Chul o Stephen Covey y Peter Drucker en el ámbito organizacional aparecen entrelazadas en esta propuesta,otorgando profundidad y credibilidad a la obra.

Óscar Corominas haforjado una trayectoria singular con vocaciónhumanista como abogadode prestigio, emprendedor, mentor y conferenciante internacional. Fundador de Corfulness Global y creadorde la innovadora filosofía y metodología práctica Corfulness, es para muchos ya una de las vocescon mayor proyección e influencia en el liderazgo ético y transformador de la actualidad.

Colabora con el MIT Professional Educationcomo Learning Facilitator desde hace más de seis años, donde ha integrado la mirada Corfulnessen programas de alto rendimiento.

Su trayectoria profesional combina rigor y amplitud: fundó Corominas Abogados, lanzó Libera tu Talento,una iniciativa dedicada al desarrollo de habilidades blandas (soft skills), fue secretario del Consejo de Administración de Participadas Tecnológicas del BBVA, asesor jurídico en la IX Legislatura del Parlamento Europeo trabajando en la defensa de los Derechos Humanos y es profesor universitario de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos.

Su profundidad intelectual y sensibilidad artística y musical—como pianista y compositor— introducen un nuevo paradigma de liderazgo fundamentado en la creatividad, la integridady la autenticidad.