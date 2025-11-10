Sara Andrade 10 NOV 2025 - 08:00h.

La Dra. Diana Díaz Rizzolo, nutricionista y doctora en Biomedicina, ha escrito 'El efecto glucosa', una guía para comprender la relación entre la glucosa y el envejecimiento

El consumo excesivo y prolongado de azúcar tiene un impacto profundo en nuestro cuerpo, acelerando el proceso de envejecimiento y contribuyendo a diversas patologías

Lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo hacemos influye directamente en nuestra salud, nuestra energía y nuestra longevidad. Y uno de los mayores factores que aceleran potenciales enfermedades crónicas es la glucosa. Un consumo excesivo de azúcar, pero también nuestro peso corporal o el estrés, no solo provoca los temidos picos de glucosa, sino que también acelera el envejecimiento celular, genera inflamación crónica, afecta la microbiota y desregula nuestro metabolismo.

Así lo explica en su nuevo libro 'El efecto glucosa' (editorial Planeta, 2025), Diana Díaz Rizzolo, nutricionista, doctora en Biomedicina, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora posdoctoral en la Universidad de Columbia (EE. UU.), donde estudia el envejecimiento y su vínculo con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad y la sarcopenia.

Para entender cómo actúa el azúcar en nuestro cuerpo, primero debemos conocer cómo funciona la glucosa, una pequeña molécula esencial que proporciona energía a todas las células de nuestro cuerpo y nos permite realizar funciones vitales. Esta se obtiene principalmente a través de los carbohidratos de los alimentos, que se descomponen en glucosa durante la digestión y luego se absorben en la sangre. El cerebro es un gran consumidor de glucosa y es su fuente casi exclusiva de combustible para funcionar. Por ello, monitorea los niveles de glucosa constantemente y, si detecta que esta es baja, tiene mecanismos como la activación del hambre, para asegurar su suministro.

¿Podemos saber si la glucosa está alta o baja? Tal y como explica la Dra. Diana Díaz Rizzolo, es complicado. "No existen síntomas específicos que la persona pueda notar como glucosa alta ya que el cuerpo estará ejerciendo todas sus fuerzas para activar mecanismos compensatorios para mantener estables los niveles de glucosa". Por el contrario, sobre la glucosa baja, señala que al consumir una carga de alimentos ricos en azúcares simples y fácilmente digeribles, se producen efectos conocidos como síndrome postprandial idiopático en lo que, tras el pico alto de glucosa, puede producirse una bajada abrupta de esta por esa liberación rápida de insulina tras la ingesta, provocando lo que conocemos como hipoglucemia reactiva. "Cursa habitualmente con hambre al poco rato de comer, pero también a cansancio o sensación de enlentecimiento mental".

Los picos de glucosa: ¿por qué ocurren?

"Hay alimentos que pueden disparar la glucosa en sangre", sobre todo los hidratos de carbono de rápida absorción, los llamados azúcares, y que estos sean de fácil digestión, como las bebidas azucaradas. Aunque no son los únicos. Para evitar los picos de glucosa, la doctora sugiere varias herramientas:

Priorizar fuentes de hidratos de carbono de calidad como las que contienen almidones resistentes que aplanan el pico

Mezclar los hidratos de carbono con grasas y proteínas

Elegir el orden de las comidas sin empezar por los hidratos de carbono

Evitar azúcares añadidos pero también reducir edulcorantes acalóricos porque, a través de otras vías como la microbiota intestinal, afectan a nuestra glucosa

Movernos después de comer

¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando excedemos el consumo de azúcar?

Antes de contestar esta pregunta, deberíamos conocer cuánto azúcar es recomendable consumir. La respuesta a esta pregunta es cero por parte de la doctora. "Aunque el consumo ocasional no es perjudicial, son los hábitos repetidos los que definen nuestra salud. Lo que sí que tenemos, por parte de las autoridades sanitarias, son recomendaciones máximas, por ejemplo: máximo de 36 gramos diarios para hombres y 24 gramos para mujeres o un máximo del 5% de las calorías diarias, lo que equivale a unos 25 gramos en una dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, la dificultad radica en el azúcar escondido en muchos productos, haciendo que superemos fácilmente estas recomendaciones sin darnos cuenta", subraya.

Como sabemos, el consumo excesivo y prolongado de azúcar tiene un impacto profundo y multifacético en nuestro cuerpo, acelerando el proceso de envejecimiento y contribuyendo a diversas patologías. Estas son algunas de las consecuencias: