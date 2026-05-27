Redacción Uppers 27 MAY 2026 - 19:27h.

Algunos hombres desconocen los beneficios de tener barba en verano y cómo poder cuidarla, mantener hidratada y cuidada la piel

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El cuidado de la cara es muy importante en verano ya que la piel tiende a secarse más y a irritarse por el sol, la playa y las piscinas. Los expertos recomiendan usar una crema solar, además de cremas hidratantes, pero en el caso de los hombres, cambia el cuidado teniendo en cuenta la barba.

Muchos hombres optan por quitarse la barba por completo para combatir el calor, pero algunos expertos han confirmado que no es la mejor solución para la piel, porque rasurarla puede provocar más irritación. Una opción mejor puede ser recortarla porque ayuda a mantener la piel más fresca y protegerla del sol.

La página de ‘Sir Fausto’ ha compartido algunas de las razones por las que no debes quitarte la barba durante los meses de verano, afirmando que “funciona como escudo, protegiendo la cara de los rayos del sol según determinó un estudio de la Universidad de Queensland, Reino Unido, señalando que puede bloquear hasta en un 95% los rayos UV, que son los más dañinos”.

Por qué el sol hace que la piel envejezca más rápido

Además, la exposición al sol hace que la piel envejezca más rápido, lo cual se podría decir que la barba actúa como protectora para evitar los signos de la edad en el rostro de los hombres. La misma página ha ofrecido unos trucos para los que deciden no quitarse la barba y quieren tenerla sana, recalcando que lo más importante para tener en cuenta de esta decisión es “hidratarla”.

¿Y cómo se consigue tener una barba bien cuidada? A través de aceites esenciales enriquecidos con extractos 100% de origen vegetal, ayudan a mantener el vello facial suave y también existen jabones para la barba que, además de dejarla limpia, brillante y sedosa, ayudan a hidratarla demás de curar y calmar la piel. Como el acondicionador en el pelo, existen pomadas que se aplican después del champú y que restauran, acondicionan, hidratan y protegen la barba de agresiones externas.