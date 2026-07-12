Antoni Mateu 12 JUL 2026 - 09:30h.

Anna Sibel y Ernest Vila explican qué hay detrás del auge de los 'coaches' que 'enseñan' a ligar: "Quienes más consumen estos contenidos son hombres con autoestima baja y con alta sensibilidad al rechazo"

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La serie británica 'Adolescencia' visibilizó a los 'incels' --hombres célibes involuntarios-- y todo el entramado emocional que se esconde detrás. En el mundo real, las ramificaciones de la 'manosfera' (término del inglés que aúna los términos "man" y "atmosphere") van mucho más allá de lo que se veía en el show.

En la actualidad, los 'coaches' para ligar tienen una fuerte presencia en redes sociales (Instagram y TikTok). Se presentan con una imagen masculina fuerte, y venden la idea de que el objetivo es el control y la invalidación de las mujeres. Pero, ¿qué se oculta detrás de este tipo de contenido? ¿Por qué triunfan en redes? Desde el punto de vista de la psicología, Anna Sibel y Ernest Vila explican a la web de 'Informativos Telecinco' las claves de este fenómeno.

El tipo de audiencia de esos contenidos: "hombres que no quieren sentirse solos"

El primer punto a tratar es el tipo de audiencia de esos creadores de contenido. Sibel y Vila explican que "los hombres que entran en estas comunidades, generalmente no lo hacen por odio, sino por el miedo a estar solos. No se sienten capaces de ligar con sus propias herramientas y no encuentran donde aprender a relacionarse".

Esta combinación de elementos, no obstante, necesita de otro: el hecho de que estos canales y comunidades "ocupan un espacio que antes nadie ocupaba", de acuerdo con los expertos. "Quienes más consumen estos contenidos son hombres con autoestima baja y con alta sensibilidad al rechazo. Al no encontrar conexiones con personas, el cerebro activa un estado de alerta que genera malestar. Cuando encuentra explicaciones, aunque sean equivocadas, el cerebro genera alivio a la persona", inciden.

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El perfil de los 'coaches' que 'enseñan' a ligar

Las personas que se encuentran detrás de los canales que, presuntamente, enseñan a ligar "comparten rasgos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía", explican Sibel y Vila.

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"Tienen elementos reconocibles como la tendencia de audiencia a ver a las personas como recursos que gestionar, la ausencia de empatía genuina hacia quiénes se dirigen, la necesidad de audiencia y validación constante y la capacidad de construir una narrativa que justifica el daño causado".

¿Otro de los ingredientes de la 'fórmula del éxito'? Más allá del tipo de mensajes que se transmiten, es "la dependencia del público hacia estos 'coaches'".

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Tal y como lo explican, "el hombre que consume este contenido lo hace para buscar conectar con una mujer, pero termina con menos capacidades para hacerlo. Y esa incapacidad refuerza la soledad inicial. Aquí se vuelve a reforzar el consumo, que a su vez refuerza la incapacidad. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo".

Las consecuencias psicológicas de consumir estos contenidos

Sibel y Vila exponen que el consumo de este tipo de contenidos --y hacerlo de forma constante, como si de un hábito se tratase--, "tiene un coste" que va a ir incrementándose a medida que se pase más tiempo dentro de estas comunidades.

"Cuando alguien lleva semanas consumiendo contenidos donde se presenta a las mujeres como adversarias o manipuladoras, esos esquemas empiezan a distorsionar cómo procesa las interacciones reales. Es un cambio gradual, que va más allá de la ideología, que incide en la atención, la interpretación y en la respuesta emocional. El mecanismo que sostiene todo esto es el sesgo de confirmación".

Sin embargo, no es lo único que sucede: "Cuánto más tiempo se consumen estos contenidos, más se refuerzan estos filtros. Y cuánto más se refuerzan estos filtros, más invisibles se vuelven". Además, según los expertos "se deteriora la empatía, relacionarse empieza a sentirse extraño, la apertura se percibe como una amenaza y las relaciones se vuelven transaccionales".