En la mayoría de playas hay lavapiés o duchas para facilitar la limpieza pero no siempre es tan sencillo

Quitar la arena de la playa puede convertirse en una odisea pero existen algunos trucos para eliminarla de forma rápida

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Los días de playa están más que inaugurados y muchos ya están disfrutando de sus días de vacaciones. Hay quien prefiere desconectar en la montaña, otros en la piscina o frente al mar. Aunque ir a la playa tiene una desventaja que hace que algunos prefieran no ir: la arena.

Dependiendo de donde acudas a bañarte, se puede encontrar esa arena pegajosa que cuesta quitar y que luego se queda en todos los rincones del vehículo y de la casa. En la mayoría de playas hay lavapiés o duchas para facilitar la limpieza pero no siempre es tan sencillo. Pero también cuenta con la desventaja de que vuelves a mojarte y tienes que montarte en el coche.

¿Cómo podemos quitar la arena de forma sencilla?

Quitar la arena de la playa puede ser más simple de lo que parece, sobre todo en el caso de los niños pequeños o bebés, que suele ser todavía más complicado. Tan solo necesitamos los removedores de arena para playa: un accesorio sencillo que permite limpiar la arena en pocos segundos y sin necesidad de usar agua. Con su textura suave, tan solo necesitamos frotar ligeramente para que la arena se desprenda sin esfuerzo. Son aptos para adultos y niños y su tamaño compacto facilita transportarlos en una bolsa o en una mochila sin ocupar mucho espacio.

Y para aquellos que no quieren gastarse dinero y quieren aprovechar lo que hay en casa, existe otra forma de quitar la arena. Consiste en usar una esponja normal para limpiar suavemente la piel. Gracias a su superficie, la arena se adhiere y la piel se queda limpia sin tener que mojarte.