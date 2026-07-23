Los españoles necesitan más días de vacaciones para desconectar del trabajo y se sitúan a la cabeza de Europa

Primera Operación Salida de las vacaciones

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Desconectar del trabajo no siempre es cuestión de unos pocos días. El 72% de los españoles admite sufrir de estrés o agotamiento a causa de la falta de vacaciones y considera que estos periodos de descanso son vitales ya que pueden ayudar a realizar cambios importantes en sus vidas y sus rutinas.

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En un mundo cada vez más acelerado y demandante, junto con la constante conexión digital, las vacaciones se han convertido en un elemento esencial para el bienestar personal y profesional. Por ello, los empleados necesitan una media de 27,1 días de vacaciones para lograr una desconexión real, una cifra que sitúa al país a la cabeza de Europa en necesidad de descanso laboral. Así se desprende del estudio HR & Payroll Pulse de SD Worx, proveedor europeo líder de soluciones de RRHH y nómina.

"Debería hacernos reflexionar sobre cómo se está gestionando el bienestar durante el resto del año"

El contraste con otros mercados europeos es claro. Mientras que los profesionales españoles necesitan prácticamente un mes para recargar energías, los europeos suelen demandar muchos menos días de descanso.

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En Reino Unido bastan con disfrutar de 8,5 días de vacaciones.

bastan con disfrutar de En Francia bastan con disfrutar de 12,9 días de vacaciones.

bastan con disfrutar de En Alemania bastan con disfrutar de 14,7 días de vacaciones.

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La diferencia muestra hasta qué punto el verano se ha convertido para muchos trabajadores en el gran momento del año para parar, recuperar fuerzas y tomar distancia del ritmo laboral acumulado durante los meses anteriores.

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Más allá del periodo vacacional, el dato abre una reflexión relevante para las empresas. Si los empleados necesitan casi un mes para desconectar, el descanso no puede entenderse sólo como una cuestión estacional. También habla de cómo se organizan las cargas de trabajo, de la capacidad real de conciliación y de la forma en que las compañías cuidan la energía de sus equipos durante todo el año.

“Que los empleados españoles necesiten casi un mes de vacaciones para desconectar del trabajo debería hacernos reflexionar sobre cómo se está gestionando el bienestar durante el resto del año. Las vacaciones son fundamentales, pero no pueden ser el único mecanismo de recuperación de las personas. Las empresas tienen la oportunidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, donde la planificación, la flexibilidad y la experiencia del empleado formen parte de la gestión diaria”, afirma Carlos Pardo, director general de SD Worx en España.

Cinco claves para una desconexión más real

SD Worx recomienda a las empresas adoptar una visión preventiva del descanso, que no se limite a gestionar las vacaciones cuando llegan, sino que ayude a evitar que el cansancio se acumule durante todo el año. Algunas medidas clave son:

Planificar las vacaciones con antelación , teniendo en cuenta tanto las necesidades del negocio como las preferencias de los empleados.

, teniendo en cuenta tanto las necesidades del negocio como las preferencias de los empleados. Revisar la distribución de cargas de trabajo antes del verano , para evitar picos de presión justo antes o después del periodo vacacional.

, para evitar picos de presión justo antes o después del periodo vacacional. Favorecer una desconexión efectiva , limitando las comunicaciones no urgentes durante los días de descanso.

, limitando las comunicaciones no urgentes durante los días de descanso. Impulsar modelos de flexibilidad y conciliación , que ayuden a equilibrar las demandas profesionales y personales más allá del verano.

, que ayuden a equilibrar las demandas profesionales y personales más allá del verano. Cuidar la reincorporación, evitando que la vuelta al trabajo se traduzca en una acumulación inmediata de tareas pendientes.

“Hablar de vacaciones no es sólo hablar de días libres. También es hablar de cómo las organizaciones diseñan la experiencia de sus empleados. Una buena política de descanso empieza mucho antes del verano y requiere datos, planificación y una gestión de personas conectada con la realidad de cada equipo”, añade Pardo.

Dos semanas de vacaciones y recomendaciones

Que vacaciones y descanso sean sinónimos sólo es cuestión de actitud. Y es que, no todo el mundo es capaz de desconectar del trabajo y relajarse durante sus días libres dejando de lado los problemas, las llamadas y los imprevistos que puedan surgir en la oficina.

Además, el periodo vacacional recomendado es de, al menos, dos semanas seguidas. Y es que, con menos de 14 días no da tiempo a relajarse y disfrutar. Eso sí, según apuntan desde Adecco, lo ideal para descansar cuerpo y mente es permanecer fuera de la actividad laboral, al menos tres semanas seguidas.