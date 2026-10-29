El ejercicio físico favorito de David Beckham, según Victoria: “Muy bueno para los glúteos”

El 'push back' que practica el exfutbolista combina trabajo de fuerza, control corporal y movilidad

¿Quién está cumpliendo años con más estilo?

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David Beckham puede presumir de una larga y exitosa carrera futbolística, de una silueta que sigue despertando admiración y de una disciplina física que no parece haberse jubilado con las botas. Pero lo que más le llama la atención a su mujer, Victoria Beckham, es su ejercicio de gimnasio favorito, que no por casualidad tiene que ver con los glúteos.

Victoria lo ha explicado en el programa 'Today', de la cadena estadounidense CBS, con el sentido del humor que suele acompañar sus comentarios sobre la vida en pareja. El ejercicio, aseguró, es muy bueno para esa zona del cuerpo y ella disfruta entrenando junto a David, entre otras cosas, porque puede vigilar que lo ejecute correctamente.

La anécdota tiene su gracia y pone el foco en el denominado 'push back' y su combinación de trabajo de fuerza, control corporal y movilidad, tres ingredientes que merecen un lugar en las rutinas de ejercicio a cualquier edad, especialmente cuando cumplir años deja de ser una excusa para entrenar menos y se convierte en un buen motivo para hacerlo mejor.

Aunque el nombre pueda despistar, el 'push back' del que hablaba Victoria no es una sentadilla convencional ni una flexión de brazos al uso. Se trata de un movimiento funcional que combina una flexión con un desplazamiento de la cadera hacia atrás. También se conoce como 'wide stance push-up rock back', una variante que se realiza con las piernas separadas.

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Su atractivo está en que mientras los brazos y el pecho trabajan durante la flexión, el desplazamiento posterior exige movilidad de cadera y control del tronco. Los glúteos participan en el movimiento, pero no son los únicos protagonistas.

Cómo hacer el 'push back' correctamente

Colócate en la posición inicial. Apoya las manos en el suelo y separa los pies más o menos a la anchura que permita el movimiento sin perder estabilidad. Mantén el abdomen activo y la espalda en una posición natural, sin hundir la zona lumbar. Realiza la flexión. Flexiona los codos de forma controlada y aproxima el pecho al suelo hasta donde puedas mantener una buena postura. Evita abrir los codos excesivamente hacia los lados o dejar caer la cabeza. Lleva la cadera hacia atrás. Empuja el suelo con las manos, extiende los codos y desplaza la cadera hacia atrás mientras flexionas las rodillas. Mantén los pies apoyados y adapta la amplitud a tu movilidad. Regresa despacio. Vuelve a llevar el cuerpo hacia delante para recuperar la posición inicial y repetir el movimiento. Es preferible hacer pocas repeticiones bien ejecutadas que muchas con prisas.

Los beneficios que puede aportar

El push back es un movimiento interesante porque reúne varias capacidades físicas en un solo ejercicio, según los principios de entrenamiento descritos por la National Academy of Sports Medicine (NASM), una organización de referencia en formación profesional del ejercicio: