La presencia de Billy Ray Cyrus en el enlace de su hija demuestra que los vínculos paternofiliales pueden encontrar una segunda oportunidad

Conflictos familiares: ¿hay que hacer siempre las paces con un padre?

Compartir







La imagen de Billy Ray Cyrus bailando con Miley en la boda de la cantante con Maxx Morando en Palm Springs sellaba la definitiva reconciliación entre padre e hija después de una tortuosa etapa de distanciamiento y desencuentros. "¡Mi niña se ha casado con el amor de su vida! No hay palabras para describir lo bonito que ha sido tener a toda mi familia reunida en una misma sala, unida por el amor", escribía en un emotivo mensaje en sus redes el intérprete de 'Achy Breaking Heart', de 65 años.

"Las palabras se quedan cortas para expresar lo orgulloso que me haces sentir cada día… ¡Soy el padre más orgulloso del mundo!", añadía. El emotivo gesto llega después de que la propia artista reconociera el alejamiento iniciado en 2022 a raíz del divorcio entre Billy Ray y Tish Cyrus y que, con el tiempo, habían ido reconstruyendo puentes. En 2025 ya acudieron juntos en Londres al estreno de la película del álbum 'Something Beautiful'. Y el pasado mes de marzo grabaron y aparecieron en el especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana.

PUEDE INTERESARTE Cuando dejas de ser hijo y pasas a ser solo padre: el difícil momento en que la familia cambia

Las alarmas volvieron a encenderse cuando la intérprete de 'Flowers' empezó a presentarse a finales de agosto únicamente como Miley, eliminando el Cyrus de sus redes sociales y del material promocional de su último álbum, 'Bad Persuades', pero ambos desmintieron cualquier roce, aclarando que se trataba de un giro comercial para posicionarse como una figura monónima, al estilo de Cher, Madonna o Beyoncé.

La presencia de Billy Ray en el enlace de su hija, un evento privado al que solo asistió el círculo de amigos y familiares más cercanos de la pareja, demuestra que los vínculos paternofiliales pueden encontrar una segunda oportunidad. La historia es profundamente reconocible, más allá de la fama, los focos y los apellidos. Porque hay padres e hijas que dejan de hablarse, que acumulan reproches durante años o que mantienen una relación formal, pero emocionalmente distante. Y, aunque el paso del tiempo puede enfriar el conflicto, no siempre cura aquello que quedó pendiente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuando una relación entre un padre y una hija se deteriora, es habitual que ambas partes construyan su propio relato de lo sucedido. El padre puede sentir que ha hecho todo lo posible, que sus errores no fueron tan graves o que su hija ha exagerado determinadas situaciones. Ella, por su parte, puede llevar años esperando que alguien reconozca el daño que sintió. ¿Es posible volver a acercarse? ¿Cómo dar el primer paso sin empeorar las cosas?

Pedir perdón sin añadir un pero

Según nos explicó aquí la psicóloga Lara Ferreiro, cuando un padre quiere recuperar a su hija o hijo después de mucho tiempo de alejamiento, el proceso debe comenzar "con una disculpa sin condiciones. Normalmente se empieza por un whatsapp, un mensaje o una carta que diga 'Lo siento, te dañé, me arrepiento profundamente', un mensaje honesto y emocional en el que él se muestre vulnerable y real, y que ella pueda procesar sin sentirse invalidada".

Porque si a los padres les cuesta reconocer sus errores, es igual de difícil para los hijos perdonar a sus padres. Según la psicóloga y profesora universitaria Patricia Gutiérrez, fundadora de Familiando, los hijos han asimilado que sus progenitores "eran infalibles, que sabían en todo momento lo que hacían y el impacto que iba a tener en nosotros, pero lo cierto es que los papás y mamás no somos todopoderosos, cometemos errores que impactan y si en nuestro discurso no está reflejado está consideración perdonarnos es más difícil". Por eso todo pasa por el reconocimiento y la reparación.

La confianza no funciona como un interruptor

Uno de los errores más habituales al intentar recuperar una relación familiar es querer saltarse las etapas. Después de una conversación amable o una llamada, algunos padres interpretan que el conflicto ya está superado. Pero la confianza no funciona como un interruptor. Hay que intentar 'ganarse', de alguna forma, a esa hija. "Hay quienes proponen un encuentro, en un sitio neutral o ir a dar un paseo, para hablar. No del pasado al principio, sino centrándose en el presente. Estar dispuesto a reconstruir, sin expectativas, demostrando pequeños gestos cada día, en cumpleaños o fechas importantes", explica Ferreiro.

Y, por supuesto, respetar la necesidad de distancia de la hija, sin presionar. Acatar sus límites también es una forma de quererla. "Debemos estar dispuestos a escuchar cosas que quizá no esperábamos y a explicar nuestras razones y motivos entendiendo que quizá el de enfrente no tiene la capacidad de entendernos al 100%. Pensar en aproximar posiciones sin querer llegar a la solución perfecta es lo más adaptativo. Pensamos que con reconocer y pedir perdón es suficiente pero debemos dar tiempo a recolocar la relación a través de las nuevas interacciones que vayamos construyendo", finaliza Gutiérrez.