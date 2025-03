A punto de cumplir 63 años y “después de llevar cotizando desde los 16”, a Loli le ha llegado la hora de pasar el relevo. Al principio, tuvo que lidiar con la desconfianza de quienes no veían a una mujer en un negocio tradicionalmente de hombres , como el de zapatero. Sin embargo, su mentor, Chema, le formó en el oficio y su buen hacer ha hecho que se haya ganado la confianza de una clientela fiel.

La diputada vizcaína de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada , puntualiza que no es un mero traspaso , sino que “acompañamos y asesoramos en la transmisión del negocio y del ‘saber hacer’ , es decir, la forma de trabajar, la clientela, etc." La idea es evitar el cierre de "negocios viables" y que, además, "dan vida a nuestros barrios"

El de Loli no es el único caso. Hace cinco años, Izzy Salas-Wardman llegó a Bilbao desde su Inglaterra natal para aprender castellano y empezó a trabajar en una academia de inglés, sin embargo, “siempre había tenido pasión por los perros”, así que un día “harta de la academia” decidió formarse como adiestradora canina y dar un cambio de rumbo a su vida.

Buscó locales por la capital vizcaína para “arrancar de cero” con una guardería canina, “pero la insonorización es una pasta” y el tiempo pasaba sin poder poner en marcha su negocio. Hasta que, un buen día en mayo del pasado año, “ ocurrió el milagro ”, al ver un anuncio del traspaso de una guardería canina , uno de los 185 negocios que han encontrado relevo en Vizcaya a través de NegoziON. “ Me han ayudado con todo ”, reconoce Izzy que enumera desde un curso de formación , a un plan de negocio, pasando por el asesoramiento en temas legales, “porque yo soy inglesa y aquí todo es muy distinto y para mí las cosas legales eran un misterio”, admite.

En septiembre, junto a su socia, con la que compartió academia y que contaba con experiencia trabajando en hoteles caninos de Estados Unidos, abrieron ‘La Luxe’, frente al número 5 de la calle Zugastinovia, en Bilbao. “Hemos heredado todos los clientes de la anterior dueña”, que cerraba porque quería poner en marcha otro proyecto. Ahora Izzy y su compañera pretenden ampliar su cartera de clientes, pero “con la tranquilidad de que no empezamos de cero” y que su nuevo negocio le permite quedarse en Bilbao: “Me encanta la ciudad y no me quiero ir nunca”.