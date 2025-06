Maitena Berrueco 01 JUN 2025 - 07:00h.

Kimetz se ha mudado a Madrid, vive solo y estudia un Doble Grado en la Universidad Carlos III

Bilbao“Me da hasta un poco de vértigo”. A Kimetz López de Etxezarreta, el alumno vasco que obtuvo la mejor nota en la Selectividad de 2024, la vida le ha cambiado de manera radical en los últimos meses. Con una calificación de 9,94 sobre 10 en la fase general y un 13,7 en total, este vizcaíno podría haber elegido cursar cualquier carrera, la mayoría de los alumnos de 10 optan por la rama de ciencias, pero Kimetz que entonces estaba “indeciso” solo tenía claro que lo suyo eran las letras sociales.

“Hace un año quería hacer Periodismo”, después llegó a matricularse en la Universidad del País Vasco en ADE y Derecho, pero casi en el tiempo de descuento, “cuando estaba a punto de acabarse el plazo, me matriculé en ADE y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III, en Getafe”.

Transcurrido el tiempo, desde la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Kimetz advierte a los alumnos vascos que los próximos días 3,4 y 5 de junio se examinan de que “no importa no llevar todo al dedillo, porque las materias las han trabajado durante todo el año”, además les aconseja que “vayan descansados y que duerman bien para tener agilidad mental” y, sobre todo, les anima a no agobiarse contemplando una única opción, “no es un fracaso no entrar en la carrera que quieres de primeras, a veces te abre la puerta a otras opciones y, como mínimo, solo retrasa un poco tus expectativas”. Además, el vizcaíno recomienda "parar si se está agobiado".

Consejos y trucos

Admite que “los nervios no te los quita nadie”, ante la Selectividad, pero, en su caso, él iba “tranquilo” que “no sobrado”, pensando en que “iba a hacer todo lo que estuviese en mi mano”, y le funcionó. Sacar la mejor nota en selectividad a Kimetz le valió ganar en seguridad, pero no le ha evitado temores. Por ejemplo, que el doble grado que ha escogido fuera íntegramente en inglés hizo que, “al principio, viniera cagado de miedo”, confiesa, a pesar de que él dominaba la lengua con soltura, de hecho en inglés sacó un 10, además de en Euskera, Filosofía y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

Kimetz no se había planteado mudarse a Madrid, pero siguió ese “impulso” y lleva un año “viviendo solo” en la capital: “Ha sido empezar una vida nueva”, asegura y en todos los sentidos, “tengo hasta nuevos hobbies”, aunque lo que realmente ha cambiado ha sido su forma de afrontar la vida, “han cambiado mis exigencias y, por ejemplo, notas que en el instituto me hubieran desmoralizado ahora las contemplo desde otra perspectiva”, porque son otros contenidos y otras formas de evaluar. “No es una carrera especialmente fácil”, advierte, aunque cree haber acertado con su elección.

Además, cuenta con el respaldo de su familia que, desde su Durango natal, le apoya incondicionalmente, aunque mis calificaciones no sean las mismas, “aprecian el esfuerzo que me supone cursar la carrera íntegramente en inglés, estar en un club de debate, ir al gimnasio y tener que encargarme de la casa ahora que me he independizado”.

Su día a día

Un día en la vida de este estudiante comienza “no muy temprano, porque no soy madrugador”, por la mañana y tras preparar si necesita alguna lectura o algo para clase, va al gimnasio o “a la biblioteca si estoy en época de exámenes”, después de 14.30 a 19.30 horas, Kimetz va a la uni y cuando sale “a veces, quedo a tomar algo, otras voy de nuevo a la biblioteca y sino a casa, porque estoy ya muerto”.

A Kimetz le gusta vivir el presente y “no me agobio pensando en el futuro”. Ha escogido una carrera “larguita”, de cinco años y medio de duración, y se reconoce voluble en eso de los gustos, pero “ahora mismo, me veo cuando termine en algo relacionado con los estudios internacionales porque me está permitiendo entender dinámicas globales, concienciarme de temas que antes no me preocupaban”, explica.

Eso será en un tiempo, por ahora este vasco afincado en Madrid se centra en lo más inmediato, que ahora mismo, son los exámenes. Le dejamos, le toca hincar codos. ¡Suerte!

