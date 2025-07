Maitena Berrueco 04 JUL 2025 - 07:00h.

Denuncia que el centro "deja mucho que desear" y que el calor afecta a los niños, "hay hasta bebés"

La lucha de una familia con un hijo con autismo por la creación de más colegios de Educación Especial

BilbaoRaquel García es madre de Irati, una niña de 13 años con autismo severo, un trastorno que provocó que la convivencia en casa de esta familia vizcaína “fuera muy mala”, hasta el punto que se optó porque la menor residiera en un centro para personas con discapacidad de Erandio. Cada semana, Raquel visita a su pequeña en un punto de encuentro de Sarriko, un espacio que denuncia “deja mucho que desear”, pero que estos días se ha convertido “en una auténtica olla”, porque, en plena ola de calor, “lleva un mes sin aire acondicionado”.

La semana pasada, esta madre y presidenta de la Asociación Lagundu Euskadi, acudió al PEFEAE, un punto de encuentro no judicial gestionado por el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, para visitar a su hija y el ambiente era “irrespirable”.

Con temperaturas en la calle de casi 35 grados, en el interior el encuentro se produjo, según relata, en una habitación “que no tiene más de 10 o 12 metros cuadrados” y en la que “o no hay ventanas o si las hay, son cristaleras, que no pueden abrirse”. El calor y la falta de ventilación, “cuando por allí llevan todo el día pasando familias”, colmaron el vaso de la paciencia de esta usuaria.

"No son condiciones"

Tras comprobar que, “esta misma semana siguen sin aire, y que son varias las familias que “se están quejando de lo mismo”, esta madre ha decidido presentar una queja formal. Lo ha hecho en el propio centro y, de manera electrónica, en la Diputación vizcaína.

Raquel puntualiza que la reclamación “no es contra los trabajadores del centro, porque ellos también son víctimas” y recalca que “les han comprado unos ventiladores”, pero esa no es la solución para un centro que “no está adaptado” y no reúne las condiciones para tener allí a los niños y a sus familias, “hay incluso, bebés”.

Denuncia que “aquello es un horno” con “todos allí metidos, durante la hora que dura la visita, sin ventilación ni aire acondicionado”, cuando además el calor hace que niños como Irati se muestren “más irritables”, protesta.

Golpes de calor en la sala de espera

La ola de calor que ha azotado Euskadi los últimos días y que, desde ayer, parece que ha comenzado a remitir, ha provocado que numerosas personas sean atendidas por golpes de calor. Lo curioso, es que algunos de ellos hayan sufrido esos episodios precisamente mientras esperaban en un ambulatorio. Es lo que le ha ocurrido esta misma mañana a un hombre de edad avanzada, en Etxebarri. Este paciente aguardaba en la sala de espera de ese centro de salud, cuando ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario por un golpe de calor.

Precisamente, los sindicatos ELA y ESK han realizado hoy una concentración en el centro de salud de Etxebarri para denunciar un problema que viene de lejos: las altas temperaturas que soportan usuarios y plantilla durante el verano en muchos centros de salud. "Hace muchísimo calor", "Esto es así siempre en verano, "No hay quien aguante", "Nosotros mal, pero solo estamos un rato, ¡Imagínate quienes trabajan aquí!", son algunos de los comentarios de las personas que esta mañana acudían al ambulatorio de Etxebarri.

Ambos sindicatos han denunciado la sistemática falta de medidas de prevención contra el calor en la OSI Barrualde Galdakao. “Esta situación se repite año tras año, cada vez con mayor virulencia”, dicen y se quejan de que la respuesta de Osakidetza sea que el problema “se está estudiando”, que está “en manos de mantenimiento”, que las obras son “complicadas” o que no se pueden poner más “pingüinos” (aparatos) por el gasto en electricidad.

Entre tanto, denuncian “se producen síncopes por el calor en los pasillos del ambulatorio de Basauri” o “temperaturas que superan los 30º en el centro de salud de Orduña, cuyos trabajadores se veían obligados a cerrar el centro de salud esta misma semana”, todo ello en un mes de junio en el que según los datos oficiales, 26 personas han fallecido por el calor.

