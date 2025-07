Maitena Berrueco 17 JUL 2025 - 07:00h.

El agente de la comisaría de Donostia logra tres medallas en los “World Police & Fire Games 2025”

¿Quién es el misterioso patrullero nocturno que vigila enmascarado en Bilbao?

¿Policía o bombero? Es la pregunta que en los 11 días que ha pasado en Estados Unidos, participando en los “World Police & Fire Games 2025”, más veces ha escuchado el vasco Jorge Blánquez, que respondía alto y claro, “soy ertzaina”.

Lejos de la fama de los SWAT estadounidenses, una de las unidades policiales más reconocidas del mundo, a Jorge, único representante de la Ertzaintza este año en el campeonato mundial de policías y bomberos celebrado en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, le tocaba explicar que “se trata de un departamento de policía del norte de España, fronterizo con Francia.”

Pero por si les quedaba alguna duda, este patrullero de la unidad de Seguridad Ciudadana logró que no olvidaran a la Policía Vasca ganando, en la final de 50 metros libres, a un estadounidense, “en casa y en su Día Nacional, el 4 de julio, no me pudo saber mejor esa victoria”, reconoce, entre risas.

"Buen rollo" y "pique"

Desde que tiene uso de razón, Jorge Blánquez ha querido ser policía y se empeñó en ello hasta lograr formar parte de la 29 promoción de la Ertzaintza. Tras trabajar un año en la Policía Municipal de Bilbao, ahora patrulla las calles de Donostia en la unidad de Seguridad Ciudadana.

A su vuelta no ha habido recibimiento especial, aunque sí muchas palmadas en la espalda y compañeros que no han dudado en decirle ‘zorionak’ al enterarse de su hazaña. 8.500 deportistas de los cuerpos de policía y extinción de incendios de más de 70 países en alrededor de 60 modalidades deportivas. Cifras que llevaron a Jorge a temer que sería difícil lograr nuevas medallas para su palmarés, que ya contaba con 14 metales antes de este evento. "No solo compites contra bomberos y policías, también contra deportistas profesionales y eso es un aliciente", puntualiza.

Este agente de la Comisaría de San Sebastián, al que no le gusta “regalar nada” y sí, “competir”, terminó el campeonato con tres medallas, una de oro, una de plata y otra de bronce, en diferentes disciplinas de natación: 50 metros libres, 100 metros libres y aguas abiertas.

Jorge lleva un año compaginando los entrenamientos para este mundial, celebrado entre el 27 de junio y el 6 de julio, con los estudios para ascender a cabo. Un esfuerzo que no le pesa, como tampoco, tener que coger días de sus vacaciones o costearse el viaje, para representar a la Policía Vasca en este encuentro mundial. Un evento deportivo en el que los participantes se pasan “el 90 por ciento del tiempo, hablando de trabajo”, confiesa. Además, aprender a gestionar la tensión durante la competición le ayuda en su labor profesional diaria, donde el estrés y la tensión son habituales, ya sea para entrar en un domicilio donde hay una persona atrincherada o para actuar en un caso de violencia machista

Además, reconoce que en el encuentro prima el “buen rollo” entre los 8.500 participantes, incluso entre policías y bomberos, “que somos como hermanos, nos queremos, pero que al mismo tiempo tenemos cierto pique”, admite. Ya piensa en su próximo mundial, que se celebrará en 2027, en Australia.

