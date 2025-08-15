Su desaparición había sido denunciada por sus familiares el pasado miércoles

La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para determinar las causas de la muerte

San SebastiánEncuentran el cuerpo sin vida de un hombre, cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares el pasado miércoles. Ha sido localizado este viernes en el municipio guipuzcoano de Legazpi.

La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para determinar las causas de la muerte, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Poco antes de las siete de la mañana de este sábado se ha informado a la Ertzaintza de la posible presencia de un cuerpo sin vida en Legazpi.

Al lugar se han desplazado patrullas en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Deba Urola y personal médico, que ha confirmado que la persona hallada se encontraba fallecida.

Personada la Comisión Judicial y tras el levantamiento de cadáver, la Ertzaintza continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos.