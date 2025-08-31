Muere una mujer de 33 años y tres personas resultan heridas al chocar dos vehículos en la N-240 en Lemoa, Vizcaya
El accidente de tráfico se produjo a las 1:40 horas en el kilómetro 49 de la N-204 en Vizcaya
La víctima sufrió graves lesiones por el impacto entre los coches que le ocasionaron la muerte
BilbaoUna mujer de 33 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas al chocar dos vehículos en la carretera N-240 a su paso cerca de la localidad de Lemoa (Vizcaya).
Así lo ha comunicado la Ertzaintza este 31 de agosto, último día de una Operación Retorno que arrancó el 29 y que se prolongará durante toda la jornada dominical, con complicaciones en la circulación.
El accidente de tráfico mortal ocurrido en territorio vizcaíno se registró a las 1:40 horas de la madrugada, concretamente en el punto kilométrico 49 de la vía nacional que conecta Tarragona con Bilbao.
Graves lesiones le ocasionaron la muerte
Fruto de la fuerte colisión entre los coches, la víctima sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte, sin que pudieran salvarla los servicios sanitarios desplazados al lugar.
Por su parte, otros tres ocupantes de los automóviles fueron evacuados al Hospital de Cruces de la capital bilbaína. La carretera permaneció cortada al tráfico hasta las 5:30 horas, cuando se reabrió.
La Unidad Territorial de Tráfico de Vizcaya ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y causas del accidente, sobre el que no han trascendido más detalles.