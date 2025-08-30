Redacción Galicia 30 AGO 2025 - 15:02h.

El accidente de tráfico se registró a las 17:30 horas en la carretera PO-531, cerca de Paradela

El fallecido era vecino de Vilagarcía y otras dos personas más fueron evacuadas a un hospital

PontevedraUn hombre de 49 años murió este 29 de agosto después de chocar su cuatriciclo con otro turismo cuando ambos vehículos circulaban por el término municipal de Meis (Pontevedra).

Según informó el 112 de Galicia, un particular llamó a emergencias pasadas las 17:30 horas porque había visto que dos automóviles habían colisionado en el kilómetro 16 de la carretera PO-531, cerca de Paradela.

Trasladó también que una de las personas ocupantes había quedado inconsciente en el interior de un pequeño coche. Pedía ayuda médica urgente y al lugar se desplazaron sanitarios del 061.

Junto a agentes de Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Meis, trataron de reanimar in situ al afectado mediante las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Otros dos evacuados al hospital

Sin embargo, no resultaron exitosas y acabaron confirmando el fallecimiento de la víctima. Era natural de la propia localidad pontevedresa, aunque actualmente residía en Vilagarcía, según apunta 'La Voz de Galicia'.

Otras dos personas implicadas en el siniestro vial fueron evacuadas sin heridas de gravedad al Hospital do Salnés. Este mismo medio gallego detalla que hubo un choque frontolateral entre ambos vehículos.