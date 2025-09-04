Maitena Berrueco 04 SEP 2025 - 12:19h.

"Nos presionan para subir las cuotas" y "nos piden fe ciega cuando llevan años fallándonos", lamentan

Consejos de un educador para la vuelta al cole: "Educamos en Disney y la vida es 'The Walking Dead'"

BilbaoOsotu Lanbarri se cierra. En vísperas del arranque del curso escolar 2025-2026, las 200 familias del centro escolar de Güeñes han recibido la peor de las noticias: sus hijos no podrán regresar este año a su colegio, que se ve obligado a cerrar ante la falta de financiación, los “incumplimientos sistemáticos del Gobierno Vasco” y de ayuda del Gobierno vasco.

Familias como la de Inés G. con dos hijas en Osotu llevan meses viviendo una “terrible incertidumbre” que finalmente ha acabado con “la muerte y el cierre de Osotu”. Las familias se encuentran “dolidas, indignadas y destrozadas” porque de nada ha servido la lucha por mantener vivo este proyecto educativo que arrancó en 2018.

Tras una huelga de hambre y una protesta que les ha llevado a dormir en la calle, ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, el colegio ha decidido cerrar porque tras la reunión que mantuvo este pasado martes el Ampa y Educación, “el Gobierno Vasco no ha ofrecido nada” y “así no se puede seguir”, porque “saben el estado económico del centro y que no podemos sacar dinero de la nada y ya estamos en números rojos”.

Nada por escrito

Denuncian que la propuesta de Educación fue que se "suban las cuotas”, una posibilidad que “no es negociable” porque “va en contra de uno de los valores fundamentales del proyecto: que todos los niños y niñas que lo necesiten puedan acceder al mismo”.

Las familias relatan que en la reunión del día 2 les dijeron que "no iban a dar nada por escrito porque ya habían aprendido la lección" y que "las familias teníamos que estar calladas para tener la posibilidad de tener una reunión con ellos en noviembre".

En la reunión, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco les informó, según detallan desde Osotu, del desarrollo de un nuevo marco normativo con el que Osotu podría obtener una vía de financiación parcial para el proyecto, siempre que cumpla los requerimientos que se designen. “Sin embargo, de ese nuevo marco no se nos ha podido avanzar ningún detalle concreto, especialmente la horquilla de importes de las ayudas. El único compromiso ofrecido es una nueva reunión en noviembre. Se han negado también a proporcionarnos por escrito incluso ese compromiso mínimo”.

A través de un comunicado, desgranan que Educación, “después de haber incumplido sistemáticamente las promesas anteriores”, les pide “un nuevo acto de fe” y “confianza ciega sin garantías mínimas”. Ante esta situación, este jueves a las 18:30 horas se manifestarán desde el Arenal hasta la sede del Gobierno Vasco. “No es solo una protesta, es el grito desesperado de cientos de familias que han visto cómo sus hijos e hijas han encontrado en Osotu la educación que necesitaban y que ahora se ven abocadas a perder ese proyecto por la inacción y los incumplimientos de una administración que debería velar por la innovación educativa y la diversidad pedagógica”, protestan.