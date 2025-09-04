Logo de InformativosInformativos
Valencia
Vuelta al cole

Barracones sin terminar y estudiantes desplazados a otros municipios: así es la vuelta al cole en la zona de la DANA

Barracones sin terminar y estudiantes desplazados a otros municipios: así es la vuelta al cole en la zona de la DANA
Los colegios de Massanassa vuelven a las clases en barracones y con el patio sin acondicionarINFORMATIVOS TELECINCO
Compartir

ValenciaLos edificios que albergaban los colegios Luís Vives y Ausías March de Massanassa (Valencia), arrasados por la DANA, han sido remplazados por una hilera de barracones blancos donde los operarios trabajan a contrareloj para instalar la luz, llevar el agua y colocar el mobiliario. Mientras, en lo que se intuye puede ser el patio, se amontonan bloques de aislantes y las máquinas aplanan el terreno.

El curso comienza oficialmente el próximo lunes 8 de septiembre, pero los padres y los propios alumnos no confían en que las instalaciones estén listas. "El curso empieza en cinco días y se puede ver la situación en la que está el colegio. La instalación en precario y en obra abierta", denuncia una madre.

PUEDE INTERESARTE

El ayuntamiento de la localidad y la Conselleria de Educación han asegurado en las últimas semanas que las aulas estarían preparadas, aunque ya admiten que podría retrasarse de dos a tres días. "Ayer nos dijeron que el día 8 no estaría, hoy que sí, pero como se puede ver no está acondicionado", lamenta otra madre.

Sin condiciones mínimas para la vuelta al cole tras la DANA

Mientras, los profesores tampoco gozan de las condiciones mínimas para preparar el inicio del curso. 40 docentes trabajan en un aula de yoga del polideportivo municipal, en la que solo tienen sillas de plástico y cinco mesas de pupitre de un aula de infantil. "Es increíble, una vergüenza", asegura una profesora.

PUEDE INTERESARTE
Barracones en el CEIP Orba de Alfafar
Barracones en el CEIP Orba de AlfafarTelecinco.es

Una situación que se repite en otros centros educativos como el CEIP Orba de Alfafar (Valencia), donde los barracones siguen sin estar acabados. "No sabemos lo que va a pasar y los niños están muy preocupados", afirma una madre.

Más de 10 meses después de las inundaciones, otros estudiantes, cuyos colegios resultaron afectados por la DANA en varios municipios, tendrán que seguir un curso más desplazados en otras localidades, ya que sus centros todavía no han sido reconstruidos.

Temas