Centenares de alumnos no saben si podrán empezar las clases el próximo lunes 8 de septiembre, día de la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana

La “vuelta al cole” más cara de la historia pone en riesgo la educación de miles de niños, niñas y adolescentes

ValenciaLos edificios que albergaban los colegios Luís Vives y Ausías March de Massanassa (Valencia), arrasados por la DANA, han sido remplazados por una hilera de barracones blancos donde los operarios trabajan a contrareloj para instalar la luz, llevar el agua y colocar el mobiliario. Mientras, en lo que se intuye puede ser el patio, se amontonan bloques de aislantes y las máquinas aplanan el terreno.

El curso comienza oficialmente el próximo lunes 8 de septiembre, pero los padres y los propios alumnos no confían en que las instalaciones estén listas. "El curso empieza en cinco días y se puede ver la situación en la que está el colegio. La instalación en precario y en obra abierta", denuncia una madre.

El ayuntamiento de la localidad y la Conselleria de Educación han asegurado en las últimas semanas que las aulas estarían preparadas, aunque ya admiten que podría retrasarse de dos a tres días. "Ayer nos dijeron que el día 8 no estaría, hoy que sí, pero como se puede ver no está acondicionado", lamenta otra madre.

Sin condiciones mínimas para la vuelta al cole tras la DANA

Mientras, los profesores tampoco gozan de las condiciones mínimas para preparar el inicio del curso. 40 docentes trabajan en un aula de yoga del polideportivo municipal, en la que solo tienen sillas de plástico y cinco mesas de pupitre de un aula de infantil. "Es increíble, una vergüenza", asegura una profesora.

Una situación que se repite en otros centros educativos como el CEIP Orba de Alfafar (Valencia), donde los barracones siguen sin estar acabados. "No sabemos lo que va a pasar y los niños están muy preocupados", afirma una madre.

Más de 10 meses después de las inundaciones, otros estudiantes, cuyos colegios resultaron afectados por la DANA en varios municipios, tendrán que seguir un curso más desplazados en otras localidades, ya que sus centros todavía no han sido reconstruidos.