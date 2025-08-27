Las imágenes grabadas del ataque de Israel al hospital de Nasser revelan que el Ejército israelí disparó tres proyectiles sobre el mismo lugar para provocar la mayor cantidad de víctimas

Qué es el síndrome Guillain-Barré, una rara enfermedad paralizante que brota en Gaza

Nuevas pruebas e informaciones desmienten la versión de Israel sobre el ataque a un hospital en Gaza en el que mataron a 20 civiles, entre ellos varios periodistas. El Ejército israelí había asegurado que disparó contra un objetivo de Hamás que estaba en el centro médico de Nasser, pero las cámaras revelan cómo lanzaron proyectiles dos veces con apenas un intervalo breve de tiempo sobre el mismo lugar para causar el mayor número de víctimas. La información en vídeo de la periodista Esperanza Calvo.

Un nuevo video del ataque contra el hospital Nasser, en Gaza grabado 9 minutos después del primer impacto deja claro cuál era el objetivo del Ejército de Israel. Si congelamos la imagen, vemos cómo otro proyectil y otro más golpean el mismo lugar. El doble ataque, en este caso triple, busca maximizar el número de víctimas. El que da la orden de repetir el ataque sobre el mismo punto sabe que matará también a los rescatadores que hayan ido a asistir a los heridos y además, a los periodistas, los testigos incómodos que Israel no quiere para que no cuenten el genocidio que están cometiendo en la Franja contra los palestinos.

En un principio el propio Netanyahu dijo que estábamos ante un trágico accidente, ante las críticas de la comunidad internacional, pocas horas después el Ejército de Israel cambiaba su versión y aseguraba que su objetivo era destrozar una cámara que Hamás había colocado en el lugar. Además para hacer más creíble su 'relato' informaron que seis de los 20 muertos en el ataque eran terroristas, aunque no aportaron pruebas de estas afirmaciones.

A pesar de lo que está ocurriendo en Gaza y de la estrategia de aniquilación de Israel de la población civil palestina, Netanyahu sigue inmune a la presión de las familias de los rehenes y de las protestas en la sociedad israelí. Tampoco la oposición de parte de su cúpula militar al asalto de la capital de Gaza logra cambiar sus planes La pasada noche más de 350.000 personas se manifestaban para exigir que el gobierno acepte el alto el alto al fuego que Hamás ya ha aceptado.

Pero tras la reunión del gabinete de guerra, Netanyahu tan solo pronunció lo que parece una sentencia de muerte para el pueblo gazatí: "Empezó en Gaza y terminará en Gaza".

Las cifras oficiales de las autoridades palestinas informan de más de casi 63.000 muertos desde que comenzó la ofensiva militar de Israel el 7 de octubre de 2023.