28 SEP 2025

La recolección se limita a un máximo de 2 kilos al día y hará falta solicitar un permiso

Vitoria-GasteizEn Euskadi, son muchos los vascos aficionados a calzarse las botas de monte, agarrar una cesta de mimbre y echarse al bosque en otoño para recolectar setas. No en vano, el País Vasco es “una de las principales consumidoras de hongos de España”. Sin embargo, en zonas como Gorbeia, una de las favoritas para recoger estos manjares por estos lares, la dinámica cambia este otoño: habrá que pedir permiso, pagar y no llevarse más de dos kilos en la cesta al día.

El problema es que al mismo ritmo que crecen los 'seteros' se disparan las quejas de ganaderos y agricultores por las molestias que genera tanto trajín por bosques y montes, se produce un pisoteo excesivo, la pérdida de volumen micológico y de variedad de especies. En definitiva, “este recurso está en peligro por la masificación de la recolección y la falta de regulación efectiva”.

Lo saben bien en Gorbeia, una de las zonas preferidas por los recolectores de setas, que saben que aquí abundan los 'boletus edulis', las galampernas e incluso, las temidas 'amanitas Phalloide' u hongos de la muerte.

El 'boom' de las setas

El temor ante el ‘boom’ de las setas, llevó a municipios vascos como Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia a empezar a trabajar hace tres años para crear el Parque Micológico de Gorbeialdea, ubicado al norte de Álava, en el corazón de la comarca de Gorbeialdea. Un proyecto que este mes de septiembre ha visto la luz con objetivo es “poner en valor la micología, garantizando el uso público del recurso para las generaciones futuras”.

Esta zona abarca casi 500 km² de extensión y cuenta con una población superior a los 10.000 habitantes, repartidos por los municipios de Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia. El nuevo Parque Micológico abarca 56 km² dentro del Parque Natural de Gorbeia, el más extenso del País Vasco y que se extiende por Vizcaya y Álava.

Se pretende poner coto a la llegada masiva de 'seteros' y lograr un equilibrio sostenible entre la producción de setas y hongos del bosque y su recolección, sin deterioro del ecosistema ni de los modos de vida de la población local.

Autorización y precios

Para ello hará falta una autorización para recoger setas y hongos en esta zona y se limitará a dos kilos por persona al día la recolección máxima. El precio del permiso válido únicamente para un día será de 10 euros, si se quiere recoger setas durante una semana completa el precio del permiso sube a 15 euros y será de 50 euros para el permiso de temporada, válido para todo el año. No obstante, se podrá prohibir esta recolección en aquellos días y horas que coincidan con actividades cinegéticas incompatibles o climatología adversa. Igualmente, quedará prohibida la recogida los días en que Diputación Foral de Álava así lo haya establecido.

La autorización deberá solicitarse online y el recolector tendrá que llevarla durante la recogida por el bosque junto a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando para ello se le requiera.