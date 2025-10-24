La Audiencia de Zamora ha concluido este viernes el juicio contra los tres acusados de matar a un jubilado en 2019

Ingresa en prisión una mujer por atacar a su exmarido con ácido corrosivo en León y dejarle graves lesiones

Compartir







La Audiencia de Zamora ha concluido este viernes el juicio con jurado popular que se ha prolongado durante seis jornadas por el asesinato de un jubilado portugués residente en Verín (Ourense) que se produjo en diciembre de 2019 en el río Tera junto al Lago de Sanabria y del que están acusados dos hombres y una mujer de nacionalidad portuguesa.

La víctima y los acusados se movían entre Verín y la ciudad vecina portuguesa de Chaves y el supuesto asesinato sobre el que deberán decidir los miembros del jurado se produjo por motivos económicos, para quedarse con dinero de las cuentas y con la pensión de la víctima.

PUEDE INTERESARTE Rechazan aplicar la prisión permanente revisable al parricida de Móstoles por asesinar a su mujer y su hija de 6 años

Todas las partes han mantenido sus conclusiones iniciales y mientras las defensas han pedido la libre absolución de los tres, el Ministerio Fiscal ha pedido 25 años de cárcel para uno de los hombres y la mujer como autores del crimen y 14 años para el otro como cómplice y la acusación particular prisión permanente revisable para los tres.

El jubilado fue encontrado ahogado en el agua

En la sesión de este viernes los letrados han hecho su exposición final de lo ocurrido a finales de diciembre de 2019, cuando el cuerpo sin vida del jubilado fue encontrado ahogado en el agua, con cinta carrocera en la cabeza, las manos maniatadas y las piernas en un saco de cal viva.

PUEDE INTERESARTE Cadena perpetua para el joven de 15 años que mató a un compañero de colegio en Sheffield, Reino Unido

Aunque inicialmente se apuntó a un posible suicidio, posteriormente se determinó que había sido un crimen y comenzó la investigación para identificar el cuerpo del fallecido y dar con los posibles autores, lo que llevó casi cuatro años de indagaciones de la Guardia Civil hasta la detención de los tres acusados, que se encuentran desde entonces en prisión provisional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La defensora del acusado como cómplice ha recordado que su cliente se encontraba hospitalizado cuando se produjo el asesinato y no tenía nada que ver y que la mujer acusada, a la que también defiende, no podía cargar con peso y carecía de sentido que lo matara porque ya tenía acceso a la cuenta bancaria del asesinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las últimas investigaciones

Ha sostenido que el tercer acusado les había implicado por venganza mientras que este último ha sostenido en el juicio que él no participó en el crimen y fue la acusada quien lo cometió. Para ello, previamente le habría suministrado somníferos con la bebida, con el fin de que no tuviera posibilidad alguna de salvarse tras ser arrojado al agua.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Como pruebas, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han aludido a las huellas de los dos acusados como autores materiales encontradas en la cinta carrocera y la acusación, que defiende los intereses de la hija del fallecido, ha considerado que el tercer acusado también era culpable del asesinato, pero ese día se quedó en Verín para tener una coartada.

Tras concluir el juicio, los nueve integrantes del jurado tendrán que reunirse a deliberar para responder a un cuestionar de preguntas sobre la culpabilidad o inocencia y, en función de sus respuestas, la Audiencia Provincial de Zamora emitirá una sentencia en la que establezca las penas o la absolución de los acusados.