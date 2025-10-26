Maitena Berrueco 26 OCT 2025 - 03:00h.

El laberinto, que ha costado 440.000 euros y ha contado con fondos europeos, ha desatado la polémica en la ciudad

El laberinto vegetal más grande España está en Málaga: 7.000 metros cuadrados

Compartir







Vitoria-GasteizEl laberinto de ‘Alicia en el país de las maravillas’ es, probablemente, al que a la mayoría nos retrotrae este tipo de jardines con muros vegetales como paredes en los que aquellos que se adentran se pierden por pasillos hasta encontrar la salida. Vitoria imaginó para su parque de Olarizu la instalación de uno de estos laberintos, que este viernes se ha inaugurado, pero el resultado, al menos de momento, ha dejado sorprendido a más de uno.

Hay quien lo ha comparado con los memes de “lo que pides” y “lo que te llega”. La razón es que la imagen que presenta el laberinto vitoriano dista considerablemente de la de cualquier laberinto vegetal visto hasta la fecha. Algunos bromean con que en la capital alavesa hay más posibilidades de perderse circulando entre sus numerosas rotondas que en el laberinto y quienes directamente hablan de "vergüenza".

Básicamente, porque los árboles, que no arbustos, como se ha empeñado en explicar el Ayuntamiento, que se han plantado para formar los muros verdes que deberían dificultar la visibilidad, no han crecido lo suficiente y además, están sin hojas.

Sin hojas en otoño e invierno

La instalación, según explican desde el Ayuntamiento, está terminada desde hace un año y se ha protegido durante este tiempo para que los árboles enraícen bien y crezcan más para inaugurarlo. Sin embargo, algunos, a tenor de la imagen que presentan, creen que no ha sido tiempo suficiente. Elkarrekin-Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria solicitó que no se inaugurara así porque la vegetación está aún en un estado muy inicial, lo que imposibilidad su uso como laberinto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Que los árboles sean pequeños puede ser un problema para la inauguración, pero al que el paso del tiempo pondrá remedio. Los árboles que forman el laberinto crecerán, si bien durante la mitad del año no serán frondosos porque son de hoja caduca. Y aquí radica otro de los aspectos más insólitos de este laberinto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los árboles que se han elegido para dar forma al laberinto son una especie autóctona y fuerte ante las inclemencias meteorológicas, en lugar de cipreses como tienen otros laberintos ornamentales. Lo sorprendente es que se trata de árboles de hoja caduca y que, por tanto, mientras en primavera estarán frondosos y “más bonitos”, en otoño e invierno no tendrán hojas. La pregunta es inevitable, ¿seguirá siendo un laberinto si la falta de masa vegetal permite ver la salida desde la entrada?

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Que los árboles aún no hayan crecido lo suficiente, que sus ramas vayan a lucir desnudas los meses de otoño e invierno y que la altura no supere “por seguridad” los 1,70 metros hacen que las dudas asalten a muchos vitorianos sobre esta infraestructura que ha costado 440.000 euros y ha contado con financiación europea.

Una decepción para aquellos imaginaban un laberinto más parecido al de las infografías, un lugar en el que perderse por pasillos verdes y disfrutar de la naturaleza de una manera diferente. Habrá que esperar a la llegada del buen tiempo por primavera, para comprobar si al brotar la vegetación, el polémico laberinto también rebrota.