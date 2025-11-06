Maitena Berrueco 06 NOV 2025 - 06:00h.

Junto a la nota, escrita a mano, se ve el ticket del pago de la OTA hasta las 13.36 horas

El cartel viral de un vecino para una mascota que se hace pis en el portal: “Como tu dueño es un guarro te lo digo a ti, perrito"

Pamplona“Estoy en clase y no tenía monedas suficientes para echar la OTA hasta las 14. No me multes, por favor”, junto al dibujo de una carita sonriente, así reza la nota escrita a mano por un conductor en Pamplona con la que pretendía apelar al corazoncito del vigilante de la OTA y que no le multara. Lo que no imaginaba este estudiante universitario es que su idea se iba a viralizar en redes.

No es que el autor de la nota quisiera aparcar por la cara, de hecho, en la imagen, se ve al lado de su mensaje, el ticket del pago de la OTA, por valor de un euro con 50 centímetros que le permitían estacionar hasta las 13,36 horas.

La cuestión es que hasta las 14 horas no empiezan las dos horas en las que aparcar es gratuito (de 14 a 16 horas). Por eso, el muchacho o muchacha, viendo que le faltaban 24 minutos y que no tenía, según su propia nota, “monedas suficientes” decidió jugársela y pedir, muy educadamente, “no me multes, por favor”.

La imagen de la curiosa nota ha sido compartida en la popular cuenta ‘Líos de Vecinos’ precedida del siguiente enunciado: “Mientras tanto en Pamplona…. ¿Le Multarán?”. El tierno escrito del conductor ha recibido más de 200.000 visualizaciones y un aluvión de comentarios, como suele ser habitual, de todo tipo.

Reacciones a favor y en contra

Desde quienes se muestran críticos: “Qué bonito subterfugio para aparcar por la cara igualmente”, “España en una imagen” o “Yo iba a clase andando y no tenía coche”; a los que abogan por multarle: “Yo le multaba por vacilón”, “Yo llamo a la grúa” o “Se merece la multa”. E incluso, a quienes la enternecedora nota les ha llegado al corazón: “Qué lastimica y qué inocencia”.

Algunos usuarios advierten de que en muchas ciudades, como en Madrid, “ya no van por los coches mirando los tickets, es todo automático desde una cámara de coche o moto, y te cae multa fijo”. Otros le aconsejan bajarse la aplicación que te permite pagar la OTA desde el móvil y “no hace falta usar monedas”, “Puede pagar mediante la aplicación del móvil, no hay perdón”.

El desenlace de esta historia es una incógnita. Si finalmente el creativo conductor fue sancionado por no pagar el estacionamiento hasta las 14 horas o si, por el contrario, se fue ‘de rositas’, bien porque tuviera suerte de que el vigilante no pasara por su coche en esos minutos o porque al leer la nota decidiera hacer una excepción. Lo único seguro es que la ocurrencia de este conductor ha dibujado la misma sonrisa que su emoticono en la cara de más de uno al leerla, aunque algunos insistan en que le multarían, sin piedad.