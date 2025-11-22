Se ha localizado desde un helicóptero a su rebaño, con las ovejas agrupadas y vigiladas por un perro pastor

Las condiciones de nieve en la zona han hecho muy complicada la búsqueda

GuipúzcoaLos Servicios de Emergencias han localizado minutos antes de la once de la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del pastor, de 77 años de edad, desaparecido el pasado jueves en la zona de las campas de Urbia, en Gipuzkoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el finado ha sido localizado por los Servicios de Emergencias en las cercanías del lugar donde fue encontrado su perro ayer por la tarde, en los alrededores del monte Artzanburu.

Una búsqueda complicada por las condiciones de la nieve

La Ertzaintza había reanudado sobre las diez de la mañana de este sábado las labores de búsqueda del pastor desaparecido este pasado jueves en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia, tras localizarse desde un helicóptero su rebaño, con las ovejas agrupadas y vigiladas por un perro pastor.

Las condiciones de nieve en la zona han hecho muy complicada la búsqueda, en la que han participado especialistas de montaña de la UVR. Este pasado jueves antes de las 20.00 horas la familia dio el aviso porque no tenían noticias del pastor, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron anoche a la persona en una borda que suele utilizar el pastor, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

Las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de este sábado, en la que se ha retomado por parte de especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. Finalmente han confirmado el hallazgo del cuerpo.