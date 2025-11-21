Alberto Rosa 21 NOV 2025 - 18:21h.

La Unidad de Vigilancia y Rescate ha compartido imágenes del rebaño visto desde el helicóptero, mientras continúa la búsqueda del hombre

La Ertzaintza ha reanudado este viernes los trabajos de búsqueda de un pastor desaparecido el pasado jueves en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia. Agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza llevan buscan al hombre, de 77 años, desde ayer.

El hombre iba supuestamente a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri. El cuerpo ha informado en sus redes sociales de la localización a vista de pájaro del rebaño y del perro que iban con el pastor.

En unos vídeos publicados en su perfil de Instagram se puede ver a los agentes que iniciaron las tareas de búsqueda la pasada noche, caminando sobre nieve y contra el fuerte temporal que azota la zona. En un segundo vídeo se puede el rebaño de ovejas del pastor a vista de pájaro desde el helicóptero. Por el momento, se desconoce el paradero del hombre, mientras continúa su búsqueda.

"Las condiciones de nieve en la zona hacen muy complicada la búsquea"

La Ertzaintza ha destacado que "las condiciones de nieve en la zona hacen muy complicada la búsqueda", en la que participan especialistas de montaña de la UVR. Este pasado jueves antes de las 20:00 horas la familia dio el aviso porque no tenían noticias del pastor, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron anoche a la persona en una borda que suele utilizar el pastor, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

Las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de este viernes en la que se ha retomado por parte de los y las especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.